Rossi: “Bagnaia moet klaar zijn voor scenario dat Quartararo wint”

Fabio Quartararo heeft een achterstand van 23 punten op Francesco Bagnaia bij aanvang van de laatste race van het seizoen. Bagnaia maakte dit weekend in Valencia niet de beste indruk terwijl Quartararo op racetempo tot de sterkste rijders behoort. Volgens Valentino Rossi, die zich jarenlang ontfermde over de WK-leider en dit weekend een bezoek brengt aan Valencia, is het niet gek dat Bagnaia dit weekend wat minder presteert. De druk vanuit het team en van de buitenwereld rust op zijn schouders, maar op Rossi maakte de Ducati-coureur een goede indruk.

“Op papier ziet het er heel goed uit voor Pecco, er is maar één mogelijkheid waarin hij kan verliezen”, zegt Rossi zaterdag in gesprek met Sky Sports Italia. “Quartararo moet winnen, Pecco kan zich dan wat veroorloven. Maar het is de laatste race en dat maakt het zwaar, zelfs als je een voorsprong van 23 punten hebt. Je moet de race alsnog zien te finishen. Ik heb Bagnaia gesproken, we praten altijd best veel. Ik probeer te begrijpen waar hij psychologisch staat op dit moment, hij vertelde me dat alles goed gaat. Hij zegt dat hij goed slaapt, maar dat is onmogelijk. De nacht voor de beslissing van een wereldkampioenschap heb je het moeilijk om in slaap te komen. Je slaapt maximaal twee tot drie uur.”

Op de baan maakt Bagnaia niet de beste indruk dit weekend. Hij ging na de drie vrije trainingen met de hakken over de sloot door naar Q2. In die sessie kwam hij tot de achtste startplek. “Hij is gespannen, het is niet de normale Pecco, hij staat niet vooraan”, ziet Rossi. “Aan de andere kant hoeft Bagnaia ook niet vooraan te staan, het is prima als hij op de achtste plek eindigt. Ik zie echter wel dat hij in een beetje een lastige situatie zit en dat is normaal, dat is menselijk, het is onmogelijk dat hij nergens last van zou hebben. Je moet het gewoon toegeven en je best doen.”

Quartararo staat er aan de andere kant beter voor. Hij start zondag als vierde en heeft aangegeven alles uit de kast te halen om de overwinning binnen te slepen. Volgens The Doctor moet Bagnaia er zeker rekening mee houden dat Quartararo de race wint. “Quartararo staat er beter voor, hij heeft niets te verliezen. Maar ik zit liever in de positie van Bagnaia dan in die van Quartararo, hij moet winnen. Wat mij betreft kan dat ook, dus Pecco moet klaar zijn voor het scenario dat Fabio wint. Hij moet zeker zorgen dat hij hoger dan de veertiende plek eindigt.”

Als Quartararo de race daadwerkelijk wint, moet Bagnaia minimaal veertiende worden om de wereldtitel te pakken.