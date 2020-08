Rossi beveelt Bagnaia aan voor fabriekszitje Ducati in 2021

Tijdens de Grand Prix van Stiermarken bevestigde Ducati dat het Bagnaia een nieuwe tweejarige deal had aangeboden. Die gaat aan het begin van 2021 in, ook Johann Zarco blijft bij het team. Een van hen zal de plek van Andrea Dovizioso innemen, die na dit seizoen vertrekt bij het fabrieksteam van Ducati. Aanvankelijk was ook drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo ook nog in beeld, maar het lijkt erop dat hij uitgesloten is.

Ducati hoopt de plannen voor 2021 zo rond de Grand Prix van San Marino bekend te maken. Yamaha-rijder Rossi hoopt dat zijn VR46-pupil Bagnaia de overstap mag maken naar het fabrieksteam. Bagnaia kende een moeilijk debuutseizoen, maar toonde in de eerste fase van dit seizoen aan dat hij een enorme stap gemaakt heeft. “Ik denk dat ze [Pramac] erg close zijn met Ducati, ik hoop echt dat Pecco in de toekomst voor het fabrieksteam mag rijden”, zei Rossi. “Ik zou hem aanbevelen bij het fabrieksteam. Pramac is een heel goed team, maar het fabrieksteam heeft op papier iets meer. Ik hoop dat hij zich volgend jaar in het rood mag kleden, het zou voor hem een geweldige kans zijn.”

Bagnaia liep tijdens de Grand Prix van Tsjechië een breuk in zijn scheenbeen op en staat sindsdien aan de kant. Hij keert naar verwachting terug in Misano. Geruchten gaan dat Zarco bij Avintia zal blijven en aanvullende ondersteuning krijgt van Ducati. Vanuit de Moto2 stapt Luca Marini of Enea Bastianini op naar Pramac Ducati waar een van beiden teamgenoot wordt van Jorge Martin (die nog bevestigd moet worden). Marini is de halfbroer van Rossi en tevens lid van de VR46 Academy. Voorlopig denkt de 41-jarige Rossi dat zijn jongere broer zich meer moet concentreren op het winnen van de Moto2-wereldtitel dan de onderhandelingen met Ducati. “Het is natuurlijk een eer dat Ducati interesse heeft in Luca”, zei Rossi. “Maar hij moet zich op dit moment meer richten op dit seizoen, hij heeft de kans om wereldkampioen te worden en dat is uniek. Sommige rijders hebben die kans nooit gehad in hun carrière. Ik zou de focus op dit jaar leggen. Als Luca de opstap kan maken naar de MotoGP zouden we daar enorm blij mee zijn.”

Met medewerking van Lewis Duncan