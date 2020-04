Elias: “Rossi heeft me nog steeds niet vergeven voor Estoril '06”

De Grand Prix van Portugal 2006 staat in de boeken als de spannendste finish uit het MotoGP-tijdperk: Gresini Honda-rijder Elias bleef Yamaha-coureur Rossi slechts 0,002 seconden voor. De vijf punten die de Italiaan daarmee verloor bleken twee weken later tijdens de seizoensfinale in Valencia cruciaal. Rossi crashte en zag de titel naar wijlen Nicky Hayden gaan. Het verschil? Vijf punten. Bij een zege in Estoril was Rossi op basis van het aantal behaalde overwinningen (vijf ten opzichte van een van Hayden) tot wereldkampioen gekroond.

Elias, momenteel actief voor Suzuki in MotoAmerica, stelt dat zijn toenmalige rivaal de nederlaag veertien jaar geleden nog altijd niet naast zich neer heeft gelegd. “Toen ik Valentino zag, en ik zie hem elk jaar in Austin, zag ik dat het nog altijd hoog zit. Hij heeft me nog niet vergeven”, aldus Elias in gesprek met het Spaanse DAZN. “Het is gebeurd, het is tijd om vrienden te worden maar dat is onmogelijk. Hij is zo competitief dat hij het niet vergeet, hij zal me nooit vergeven. Voor mij is het precies andersom: ik heb hem één dag verslagen maar tot kort geleden zag ik hem als de beste rijder aller tijden. Tot recent want nu is dat Marc Marquez, ik denk dat hij hem gaat passeren.”

Podium: Race winnnaar Toni Elias, Fortuna Honda, tweede Valentino Rossi, Yamaha, derde Kenny Roberts Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De race in Estoril is de enige zege van Elias in de MotoGP. De jaren daarna scoorde hij nog vier podiumplaatsen - twee voor Gresini en twee voor Pramac Ducati - alvorens over te stappen naar de Moto2 en daar in 2010 de titel te pakken. Dat werd opgevolgd door een teleurstellend seizoen met LCR Honda in de topklasse. Terugblikkend op die bewuste dag in Portugal zei Elias: “Michelin bezorgde ons op zaterdag een nieuwe band voor die race. Ik was ineens zeven tienden sneller en kon meedoen om de winst. Na afloop heb ik Michelin bedankt voor hun hulp, al was ik erg boos toen ik ontdekte dat deze band, met een zachter karkas, al het gehele seizoen door de toprijders werd gebruikt. Wij kregen hem pas tijdens de voorlaatste ronde van het jaar.”

“Satellietrijder wordt nooit MotoGP-kampioen”

De zege van de Spanjaard was de laatste overwinning van een privateer tot Jack Miller bijna tien jaar later de TT van Assen op zijn naam schreef. Elias heeft daar wel een mening over: “Een satellietrijder gaat nooit een wereldtitel winnen. Dat is politiek. Het is onmogelijk. Dat past niet bij de fabriekssponsors. Ook al teken je een contract met een fabriek en leveren ze je hetzelfde materiaal, dan gaat het nog steeds nooit gebeuren. Ik heb het zelf meegemaakt. Op een dag zal [LCR-rijder] Cal Crutchlow stoppen en zijn verhaal kunnen doen zoals ik nu doe. Hij zal nooit een machine hebben zoals waarmee de fabrieksjongens rijden.”

Met medewerking van German Garcia Casanova, Motorsport.com Spanje