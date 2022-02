Valentino Rossi's Ducati MotoGP-team officieel gepresenteerd

De negenvoudig wereldkampioen had al lange tijd de wens om een eigen team op te richten in de topklasse van de wegracerij, maar lang bleek dat onhaalbare kaart. De laatste maanden hebben diverse partijen zich ingezet om het toch zo ver te laten komen. Het team staat onder leiding van Alessio Salucci, de voormalig rechterhand van Rossi. Pablo Nieto is de teammanager van het team. Ook de rijders komen uit de eigen gelederen. Naar verluidt is Valentino Rossi zelf in zeer beperkte mate betrokken bij het team. De oud-coureur zou in ieder geval geen actieve functie bekleden in de formatie.

Luca Marini had vorig seizoen min of meer al een VR46-zitje in de MotoGP. De halfbroer van Rossi werd gestald bij Avintia Racing, het team waar VR46 uiteindelijk de licentie van heeft overgenomen. Marini kon in zijn debuutseizoen niet echt potten breken met de Ducati, maar scoorde aan het eind van het seizoen een startplek op de eerste rij. In het contract van de Italiaan was een clausule opgenomen waarmee hij in 2022 zeker zou zijn van een fabrieksmachine. Hij is daarmee een van de vijf coureurs op de grid met een Ducati GP22.

Marco Bezzecchi is de tweede coureur van het team. Hij kwam de afgelopen jaren uit voor de VR46-formatie in achtereenvolgens Moto3 en Moto2. Hij was in de klasse voor lichtgewichten goed voor drie overwinningen en stapte in 2019 over naar het tweede niveau. In 2020 won hij twee races waarna hij in 2021 geacht werd mee te doen om de wereldtitel. Dat kwam er niet van door de dominantie van de KTM Ajo-coureurs. Bezzecchi eindigde op de derde plaats in de eindstand.

Donderdag werden de nieuwe motoren onthuld met de herkenbare gele kleur.

Aan de officiële oprichting van het VR46 Racing Team ging een flinke soap vooraf. Begin vorig jaar lekten berichten uit dat het team een deal had gesloten met de Saudische oliemaatschappij Aramco. De sponsordeal werd aangekondigd door Tanal Entertainment. Dat bedrijf bleek echter niet officieel namens Aramco te kunnen spreken. Maandenlang was onduidelijk of VR46 daadwerkelijk kon rekenen op de steun van het staatsbedrijf, iets wat in de basis al op verzet stuitte. Uiteindelijk bleek de deal niet gestoeld op feiten en moest het team zoeken naar een andere hoofdsponsor. Die werd gevonden in de Italiaanse bankmaatschappij Mooney.

Het VR46 Ducati Team was het laatste team dat nog een presentatie moest houden. Alle ogen kunnen nu gericht op de openingswedstrijd van het seizoen, volgend weekend in Qatar.

Foto's: de machine van VR46 Ducati Team in beeld

