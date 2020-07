Rossi: Dertien races genoeg voor een 'echt' MotoGP-seizoen

De MotoGP is vanwege het coronavirus vier maanden later dan gepland dan toch aan het seizoen begonnen. Dorna heeft een aangepaste en compacte kalender gepresenteerd met in ieder geval dertien races. Er is nog ruimte voor enkele overzeese races, maar het heeft er alle schijn van dat het seizoen zich voornamelijk af zal spelen in Europa. Met dertien races maakt de MotoGP zich op voor het kortste seizoen sinds 1995, toen het kampioenschap ook uit dertien races bestond.

“We wisten eerst niet hoeveel races we zouden rijden”, zei Rossi voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix. “Normaal hebben we zo’n negentien tot twintig races. Maar het is ook zo dat de seizoenen lang geleden in de jaren zeventig en tachtig ook acht, negen, tien of twaalf races lang waren. In de moderne tijd is het een kort kampioenschap, maar het is genoeg voor een echt seizoen.”

Hoewel er dertien races op het programma staan, is het gevaar van het coronavirus nog altijd niet geweken. Het is daarom niet uitgesloten dat er nog races geschrapt moeten worden of dat er extra wedstrijden toegevoegd worden. Ondanks dat Marc Marquez niet weet hoeveel races het seizoen zal duren, blijft de coureur bij zijn aanpak. “Het is moeilijk en vreemd dat we niet weten hoelang het seizoen gaat duren”, voegde hij toe. “Maar mijn mentaliteit blijft hetzelfde. Ik probeer altijd alles te geven, ik probeer geen fouten te maken. Dat is wat ik moet doen. De strategie blijft hetzelfde, of het seizoen nu tien, dertien of twintig races heeft. We moeten elk weekend maximaliseren.”

Yamaha-rijder Maverick Viñales verwacht dat iedere race speciaal gaat worden vanwege de onzekerheid rond het coronavirus. “Het wordt iedere race uniek, we weten niet of het beter of slechter gaat worden in de toekomst”, zei Viñales. “Zoals Marc zei, het is belangrijk om elke race het maximale aantal punten te scoren en vooraan te zitten. Dat wordt heel belangrijk, we kunnen ons geen fouten permitteren in dit kampioenschap.”

Met medewerking van Lewis Duncan