Ex-crew chief: "Rossi is misschien te lang doorgegaan"

Burgess stond aan de zijde van Rossi bij alle zeven wereldtitels van de Italiaan in de topklasse. Het tweetal werkte samen van 2000 tot het einde van 2013. Vanaf 2014 besloot Rossi om het over een andere boeg te gooien en beroep te doen op Silvano Galbusera, die zelf na het huidige seizoen een stap opzij zet.

Rossi, die dit jaar de 40 is gepasseerd, kent een moeilijk seizoen op de fabrieksmachine van Yamaha. The Doctor staat zevende in de WK-stand, achter onder meer teamgenoot Maverick Viñales en de sensationele SRT-rookie Fabio Quartararo. Rossi kwalificeerde zich dit seizoen gemiddeld pas op plaats 8,5 tegenover 4,5 voor Viñales en 3,9 voor Quartararo. De Australiër Burgess stipt echter vooral het gebrek aan progressie tijdens de race aan. "Misschien is hij wat te lang doorgegaan", vertelde Burgess op de website van de Australische Grand Prix, die dit weekend wordt verreden op Phillip Island. "Het meest zorgwekkende en jammere is dat hij nu ongeveer finisht waar hij zich heeft gekwalificeerd. Een paar jaar geleden maakten we ons nooit zorgen als hij zich als tiende had gekwalificeerd. We wisten dat hij vier of vijf plaats zou goedmaken en weer op het podium zou staan. Is dit opnieuw een stap richting de afgrond? Wie weet."

Rossi kwam het voorbije weekend in Japan ten val nadat hij in elfde positie lag. Hij jaagt al sinds de Amerikaanse GP van april op een podium. "Het is moeilijk, want na enkele vrij goede races hadden we de laatste races juist weer meer problemen", vertelde de Italiaan in Motegi. "Ik maakte jammer genoeg een fout, maar we willen sneller zijn om voor betere posities te kunnen vechten. Het was een moeilijke race, want mijn tempo was niet zo best. Ik had met Alex Rins en Cal Crutchlow kunnen vechten [voor P5], maar ik lag bij de start al te ver achterop en verloor nog meer plaatsen in de eerste ronde. Ik was daardoor niet echt in staat om weer in het juiste ritme te komen."

Met medewerking van Oriol Puigdemont