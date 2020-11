Rossi doet mogelijk toch mee aan GP van Europa

Nadat Rossi eerder deze week nog een positieve test afleverde, werd hij donderdag opnieuw getest. Deze keer was het resultaat negatief. Het betekent dat Rossi naar Valencia af mag reizen, waar dit weekend de Grand Prix van Europa gehouden wordt. Rossi is donderdagavond richting Spanje vertrokken waar hij volgens de richtlijnen van de FIM nog een nieuwe test moet ondergaan. Mocht die test negatief zijn, dan kan hij de rest van het weekend in actie komen.

MotoGP-organisator Dorna Sports heeft aan Motorsport.com laten weten dat hij de paddock enkel mag betreden met een tweede negatieve test. Omdat er 24 uur tussen PCR-tests moet zitten, lijkt het uitgesloten dat hij al in de eerste training in actie kan komen. Het wordt bovendien nog spannend of Rossi in de tweede training op vrijdagmiddag wel kan rijden. Voordat er gedacht kan worden aan het rijden, moet er eerst een negatief testresultaat afgeleverd worden.

In een korte verklaring liet Dorna weten: "Vandaag (donderdag 5 november) heeft Valentino Rossi een PCR-test gehad en die is negatief gebleken. Volgens de Italiaanse wet heeft de Yamaha-rijder nu toestemming om uit zelfisolatie te komen en weer deel te nemen aan het dagelijkse leven. Rossi grijpt deze kans aan en reist vanavond (donderdagavond) naar Valencia. Morgen (vrijdag 6 november) ondergaat hij een tweede PCR-test en als het resultaat weer negatief is, wordt hij herenigd met het Monster Energy Yamaha MotoGP-team en kan hij deelnemen aan de Grote Prijs van Europa."

Na de positieve test van eerder deze week had Yamaha met de Amerikaanse WSBK-coureur Garrett Gerloff al een vervanger opgeroepen voor Rossi. Hij zal dit weekend aanwezig zijn op het circuit en kan opstappen in het geval Rossi vrijdag toch een positieve test aflevert. Yamaha heeft nog geen uitspraak gedaan of Gerloff vrijdagochtend in de eerste training zal rijden op de M1 van Rossi.