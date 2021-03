De problemen konden niet verholpen worden door een sterk testprogramma, want mede door de coronapandemie kon Jorge Lorenzo vorig jaar maar vier dagen testen. Voor het seizoen 2021 is Crutchlow aangetrokken, die vorig jaar stopte als fulltime racecoureur en jarenlange ervaring heeft op de Honda RC213V. Hij zal komende vanaf vrijdag bij de test in Qatar elke dag meters maken.

Op een vraag of Crutchlow degene is die het verschil kan maken en de langdurige problemen bij Yamaha op kan lossen, antwoordt Valentino Rossi: “Ik denk het wel, hij kan Yamaha goed helpen. Ik heb een goede verhouding met Cal, dus ik ben blij dat ik met hem kan werken. Het hangt allemaal af van de motivatie, omdat het niet makkelijk is om op de fiets jezelf tot de max te pushen terwijl je er niet op zal racen. Het wordt dus zeker niet makkelijk en ik hoop dat hij met goede motivatie en een goede aanpak begint,” aldus de negenvoudig wereldkampioen.

In een interview met Motorsport.com zei Crutchlow vorig jaar de 'juiste kandidaat' te zijn voor een testrol bij Yamaha omdat het merk geen baat heeft bij iemand die in 2022 terug wil keren op de grid. Eerst was oud-Ducatist Andrea Dovizioso dicht bij een deal, maar de keuze viel uiteindelijk op Crutchlow. Volgens Rossi is dat dus de goede keus. “Hij is deze winter pas gestopt en hij is in een goede vorm, dat kan denk ik het verschil maken. Hij is een MotoGP-coureur, dus we kunnen zeker sterke steun van hem verwachten. Hij kan Yamaha ook goed advies geven omdat hij een lange tijd voor Honda heeft gereden. Ik wil graag met hem spreken na zijn eerste aanraking met de M1.”

'Niet bang om iets te zeggen'

Petronas Yamaha SRT-teammanager Wilco Zeelenberg is ook blij met de komst van Crutchlow, al had hij graag gezien dat de Brit in de voorbereiding al eerder op de motor geklommen zou zijn. De tijd om zaken te testen en eventueel aan te passen is vrij krap nu er deze week getest wordt en het seizoen later deze maand ook in Qatar begint. “Zijn communicatie is heel precies en duidelijk, hij weet hoe hij zaken over moet brengen. Dat is niet altijd even tactisch, maar hij is heel helder en precies”, gaf Zeelenberg toe. “Hij is niet bang om iets te zeggen als het heel slecht is, maar ook als het goed is zal hij het zeker zeggen. Hij heeft de snelheid nog omdat hij net gestopt is. Hij is heel fit en dat is een voordeel voor Yamaha. We hadden gehoopt dat hij meer kon rijden, we hadden hem graag eerder op de motor gezien. Dan hadden we eerder informatie gekregen, maar hij heeft veel ervaring met de Honda. Hij kan van waarde zijn voor ons."