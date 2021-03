Rossi blij met testwerk en constateert: “Yamaha werkt slimmer”

Rossi is voor dit seizoen overgestapt naar het Petronas SRT-team, de satellietformatie van Yamaha. Ondanks zijn nieuwe rol blijft Rossi wel ondersteund worden door het fabrieksteam. Tijdens de test in Qatar kreeg Rossi dus ook de beschikking over het nieuwste materiaal van Yamaha. Het merk introduceerde onder andere een nieuw frame, een nieuwe aerokit en enkele andere nieuwe onderdelen. Het merk was in de afgelopen jaren regelmatig het mikpunt van kritiek en ook Rossi liet zich vaak kritisch uit over zijn werkgever. De Italiaan is echter onder de indruk van het werk dat in de afgelopen winter is verzet.

“Ik zag de laatste jaren veel dingen die we moesten verbeteren”, zei Rossi op de vraag of de nieuwe Yamaha de beste is van de afgelopen jaren. “Alles wat we uit Japan kregen was niet per definitie direct beter. Het lijkt erop dat er nu slimmer gewerkt wordt en dat is heel positief. We moeten wachten tot het raceweekend en tot we de eerste paar races gehad hebben, dan weten we meer over de andere factoren. Maar het gevoel met deze motor is alvast goed.”

Afstemming tussen Japan en Europa beter

De samenwerking tussen de Japanse ontwikkelingsdivisie en het Europese team was niet optimaal de afgelopen jaren. “Ik heb de laatste jaren hard gepusht bij Yamaha om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen de Europese en Japanse divisie van het team beter verloopt. Soms is het lastig om een goede balans te vinden. Ik denk dat het Japanse systeem wel wat sterke punten heeft, maar dat geldt ook voor het Europese. Ik denk dat ze in de huidige MotoGP echter wel goed samen moeten werken. Dat is te zien bij Suzuki, dat was de sleutel tot het succes. Nu ziet het er beter uit, omdat we een goed testteam hebben met Cal Crutchlow en Silvano Galbusera. Cal is erg gemotiveerd en hij kan ons goed helpen dit seizoen.”

Crutchlow heeft zijn volgende afspraak als testrijder inmiddels ook staan. Yamaha test in april nog drie dagen op het Circuito de Jerez in Zuid-Spanje.