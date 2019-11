Rossi bezorgd: "Yamaha-motor moet nog beter worden"

De fabrieksrijders van Yamaha hadden tijdens de beide testsessies in Spanje een 2020-prototype van de M1 tot hun beschikking. Deze machine bevatte een heel aantal nieuwe onderdelen, maar ook een nieuwe krachtbron. Hoewel het nieuwe blok meer vermogen leverde dan de voorganger en Maverick Viñales in zowel Valencia als Jerez de snelste was, lag de topsnelheid nog altijd zo’n tien kilometer per uur lager dan van de motoren van Ducati en Honda. Hoewel Rossi en Viñales het grootste deel van 2019 gevraagd hebben om meer vermogen, gelooft Meregalli dat de machine die de afgelopen weken getest is niet veel meer gaat veranderen voor 2020. De definitieve versie van de krachtbron wordt voor de openingswedstrijd in Qatar verzegeld.

“Wij zijn beter geworden, maar zij [Ducati en Honda] ook”, zei Meregalli over de topsnelheid van de nieuwe Yamaha-krachtbron. “Jerez is niet een circuit waar je met topsnelheid een verschil maakt. Ook als je kijkt naar de resultaten is het gat niet heel groot. In Valencia was het verschil zeker groter. Zoals ik zei verwachten we in Sepang nog een kleine update, maar ik verwacht niet echt grote stappen meer. Je weet dat het gedrag en de duurzaamheid van de krachtbron ook heel belangrijk is. We hebben hard gewerkt om op dit punt te komen. Dit is nog niet de definitieve versie, maar het zal niet veel schelen.”

Op de vraag van Motorsport.com of de uitspraken van Meregalli hem zorgen baren, zei Rossi: “Ja. Ik vind dat het de goede kant opgaat met de krachtbron, maar het verschil in topsnelheid is nog altijd best groot als je het hebt over negen à tien kilometer per uur. Op de langere rechte stukken is dat een probleem. Het gevoel is wel positief, maar we hebben meer nodig. Ik hoop dat ze het voor volgend jaar nog iets meer kunnen verbeteren.”

Tijdens de Jerez-test hadden ook Petronas Yamaha SRT-rijders Franco Morbidelli en Fabio Quartararo de beschikking over het nieuwe blok. Morbidelli sloot de test af met de zevende tijd en oordeelde dat het traditionele Yamaha-karakter bewaard is gebleven. “Ik heb de nieuwe specificatie geprobeerd en dat voelde behoorlijk goed”, zei Morbidelli in gesprek met Motorsport.com. “De motor is iets sneller en iets agressiever in de vijfde en zesde versnelling. Dat is wat we wilden en dat is positief. De ziel van de Yamaha is bewaard gebleven, het is nog altijd een typische Yamaha-motor. De overbrenging van het vermogen verloopt erg gesmeerd. Ik ben blij met wat we bereikt hebben.”

Gevraagd naar wat hij nog verlangt van de nieuwe krachtbron, zei Morbidelli: “Ik zou graag nog meer vermogen hebben, maar het karakter van de machine moet zo blijven. Ik weet niet of dat lukt, maar het nieuwe motorblok is al beter geworden.”

Met medewerking van Lewis Duncan