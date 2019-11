Rossi bezorgd over achterband, Marquez onder indruk van Yamaha

Fabio Quartararo was vrijdag tijdens beide sessies in Maleisië het snelste en Yamaha stond er als geheel goed voor. Rossi werd derde in de tweede vrije training en dat was goed voor de vijfde tijd in de gecombineerde tijdenlijst. Het stemde de coureur tevreden, hoewel hij toch voorzichtig blijft met betrekking tot slijtage van de achterband. Het is een van de thema’s waardoor Rossi op dit moment bezig is aan een van zijn slechtste MotoGP-seizoenen.

“Het was een goede dag, ik was redelijk competitief”, vertelde Rossi. “Vooral in de middag had ik een goed tempo op de mediums. Ik maak me altijd zorgen over de degradatie van de achterband, daar heb ik altijd grotere problemen mee dan anderen. Op dit moment voelt het niet zo slecht, maar de race hier is heel erg lang. In het laatste deel van de training reed ik een goede ronde op de zachte band en ik sta vijfde. We zijn aardig sterk, het is positief, maar we moeten blijven werken aan de achterband."

Gevraagd waar hij ten opzichte van andere Yamaha-rijders problemen heeft met de achterband, moest Rossi het antwoord schuldig blijven: “Dat is een goede vraag. Over het algemeen ligt het volgens ons meer aan de acceleratie. Daar moet je de motor overeind brengen en heel geleidelijk gas geven, maar de stijl is heel erg anders ten opzichte van een paar jaar geleden. Eerlijk gezegd kunnen we in de data heel vaak niet zien waarom mijn achterband sneller slijt dan die van anderen. Daar blijven we naar zoeken, maar vandaag ging het goed.”

Marquez verbaasd over Yamaha

In de tweede training stak Marquez geen nieuwe band waardoor hij niet echt een aanval deed op de snelste tijd. Desondanks eindigde hij nog – achter vier Yamaha’s en Andrea Dovizioso - op de zesde plaats in de gecombineerde tijdenlijst. “Alle Yamaha’s staan vooraan. Het gaat niet om eentje, alle vier de rijders zijn erg snel, vooral in de kwalificatieruns, maar ook wat de racepace betreft zien ze er goed uit”, constateerde Marquez. “Het is opmerkelijk want normaal heb je hier een sterke motor nodig en toch staan Yamaha en Suzuki er zo goed voor. Ducati en Honda zijn over het algemeen het snelste op de rechte stukken, maar we waren langzamer."

Zelf experimenteerde Marquez vrijdag met een nieuwe koppelingshendel, iets waar hij de rest van het weekend geen gebruik van zal maken. De wereldkampioen had nog wel wat te wensen voor de rest van het weekend “Er zijn twee lange rechte stukken maar ook veel bochten. We moeten grip vinden en dat is waar we aan moeten werken. Het draait niet alleen om de koppel die we hebben, ook de overbrenging van het vermogen is van groot belang. Op dat gebied heeft Yamaha zeker op dit soort circuits een voorsprong. Wat betreft de racepace hebben we een kleine achterstand.”