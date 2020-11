Rossi: "Bevriezen van ontwikkeling geen excuus voor Yamaha"

Als gevolg van kostenbesparende maatregelen hebben de fabrikanten besloten om de ontwikkeling van de motorblokken tot de start van 2021 te bevriezen. Enkel KTM mag ondanks het verliezen van concessies doorgaan met de ontwikkeling. Na de eerste ronde van 2021 treden de normale regels weer in werking. Het betekent dat alle andere teams, met uitzondering van Aprilia, niet meer mogen ontwikkelen.

Yamaha heeft al jaren problemen met de huidige krachtbron. De topsnelheid van de M1 is nog altijd matig, maar ook de betrouwbaarheid is in de afgelopen maanden niet optimaal gebleken. Drie van de vier rijders van het merk zijn al een blok verloren door technische problemen. Het bevriezen van de ontwikkeling heeft de grootste invloed op Yamaha, maar volgens Rossi zijn er andere zaken waar het team ondertussen aan moet werken om de situatie te verbeteren.

“We kunnen niet werken aan het motorblok [in 2021], maar dat is volgens mij geen excuus”, zei Rossi nadat hij tijdens de Europese GP uitviel. “Je hebt tegenwoordig heel veel zaken die je kunt doen om het blok beter te laten functioneren, zoals de elektronica, maar ook het sparen van de onderdelen door de temperatuur laag te houden en een aanpassing aan de uitlaat. Je kunt de motor aan de binnenkant niet verbeteren, maar er zijn genoeg andere problemen waar we een oplossing voor moeten vinden. Wat mij betreft, als Yamaha goed werkt en de goede dingen doet, dan kunnen we die wel verbeteren.”

Andere fabrikanten ontwikkelen meer en beter

Na vijf ronden kwam de comeback van Rossi, die twee races moest missen door het coronavirus, tot een eind. Hij verklaarde later dat het ging om een ‘elektronisch probleem’. Het valt Rossi op dat de andere fabrikanten sneller ontwikkelen dan Yamaha en uiteindelijk sneller worden gedurende het seizoen, maar stelt dat de krachtbron in de Yamaha het grootste probleem blijft.

“Het komt vaak voor dat we goed zijn aan het begin van het seizoen. We zijn klaar voor de start en zijn vanaf de eerste race snel”, vervolgde hij. “En dan lijkt het erop dat de andere fabrikanten meer nieuwe onderdelen introduceren, ze hebben wat races nodig om snelheid te vinden en ze zijn aan het eind van het kampioenschap heel sterk. Maar het kan ook per race anders zijn, Franco [Morbidelli] won nog in Aragon en hier in Valencia is het voor alle Yamaha’s lastig. Ik heb altijd gezegd dat de motor het grootste probleem is, we zijn altijd de langzaamste op rechte stukken maar de betrouwbaarheid is ook een probleem. We hebben grote moeite om het seizoen af te werken met vijf motoren. We zijn niet sterk genoeg en we moeten betrouwbaar worden. Het karakter van de M1 was lange tijd een sterk punt van Yamaha, maar nu lijkt het erop dat andere motoren beter accelereren dan die van ons. Als je alles op een rij zet, is dit het probleem waar we aan moeten werken.”