Rossi doet boekje open over beste overwinningen

Rossi maakte al in 1996 zijn debuut in de 125cc-klasse en begint, als het MotoGP-seizoen daadwerkelijk van start kan gaan, aan zijn 21ste seizoen op het hoogste niveau. Rossi heeft met 89 overwinningen het record van de meeste zeges in de 500cc/MotoGP-klasse. Over alle klassen gezien staat Rossi op 115 overwinningen, daarmee staat hij nog net achter legende Giacomo Agostini (122 overwinningen).

In de Greatest Race-reeks van de Britse televisiezender BT Sport deed Rossi een boekje open over welke van de 89 MotoGP-zeges zijn beste is. “In mijn persoonlijke rangschikking van overwinningen in mijn carrière zijn er drie die ik tot de beste reken”, zei de fabrieksrijder van Yamaha. “Dat is Welkom in Zuid-Afrika, 2004. Dat was mijn eerste zege met de Yamaha. Laguna 2008, het duel met Casey Stoner. Tot slot: Barcelona 2009, het duel tot de laatste bocht met [Jorge] Lorenzo. Dat zijn de beste drie overwinningen.”

Een van de beroemdste overwinningen van Rossi is die na het duel met toenmalig Ducati-rijder Stoner op Laguna Seca. In de Corkscrew passeerde de Italiaan zijn tegenstander destijds door de grindbak deels af te snijden. Terugkijkend op die race zei Rossi: “Dat was een speciale overwinning. Het was erg belangrijk omdat Stoner op dat moment erg sterk was. Hij had me in 2007 verslagen en won het kampioenschap met Ducati. Dat weekend op Laguna Seca was cruciaal voor de rest van het kampioenschap omdat hij ontzettend sterk was op dat circuit. Ik vond het belangrijk om ervoor te blijven rijden en hem mijn tempo op te leggen. Het is erg moeilijk om in te halen, vaak is het erg smal. Van de start tot het eind was het een intense race, maar ik kon ervoor blijven.

Rossi zou de wereldtitel in 2008 uiteindelijk winnen, een jaar later pakte hij zijn voorlopig laatste wereldtitel. Stoner was een van de belangrijke uitdagers tijdens Rossi’s carrière, maar namen als Lorenzo, Sete Gibernau en Max Biaggi kunnen daartoe gerekend worden. “Ik heb geweldige duels gehad met Max Biaggi, Sete Gibernau en later ook Jorge Lorenzo. De rivaliteit met deze coureurs is een soort brandstof voor iedereen om nog beter te worden, om het niveau verder omhoog te brengen. Wanneer zo’n duel begint kan het ook persoonlijk worden. Het betekent dat je meer moet geven om vooraan te eindigen en dat het niveau stijgt.”

Met medewerking van Lewis Duncan