Rossi neemt pas beslissing over toekomst “als ik er klaar voor ben”

De fabrieksformatie van Yamaha koos eerder dit jaar voor Maverick Viñales en Fabio Quartararo als het nieuwe duo voor 2021-2022 en daarmee komt er dus een eind aan de jarenlange samenwerking met Valentino Rossi. De Italiaan gaf in gesprek met zijn werkgever aan dat hij meer tijd nodig had om over zijn toekomst te beslissen. De hamvraag is dan vooral hoe competitief de veertiger nog is. Yamaha toonde alle begrip voor de beslissing van Rossi, maar verklaarde ook dat het moest anticiperen op de toekomst. Wel is toegezegd dat Rossi nog altijd ondersteuning krijgt, ook als hij in 2021 zijn carrière wil vervolgen bij een satellietteam.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de eerste MotoGP-test op het circuit van Sepang werd Rossi gevraagd wanneer hij een besluit denkt te nemen over het al dan niet vervolgen van zijn loopbaan: “Er staat voor mij geen deadline op. Het gaat tijdens de zomer gebeuren, ergens halverwege het seizoen of tijdens de zomerstop”, aldus Rossi. “Nu moeten we ook verder praten over de details, maar ik heb in ieder geval meer tijd. Ik wil niet op een bepaalde dag beslissen, dat wil ik pas doen als ik van binnen zeker weet wat ik wil. Ik denk ergens in de zomer.”

Eerder gaf Rossi toe dat een eventuele verlenging het meest interessant is bij satellietteam Petronas Yamaha SRT. Het lijkt erop dat hij voorlopig zelf geen MotoGP-formatie met VR46 gaat beginnen. Wanneer de Italiaan zijn loopbaan voortzet zal hij een contract voor één jaar tekenen. “Ten eerste gaat het niet om 2021-2022, ik bekijk de situatie per jaar. Dat is beter. Daar staat Yamaha ook achter”, vervolgde Rossi, die nog niet nagedacht heeft over de invulling van het team. “Over het team hebben we nog niet gesproken. Het hangt af van de beslissingen van Quartararo en of hij de mensen van zijn team meeneemt. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het is een feit dat er dingen kunnen veranderen als je zo’n beslissing neemt. Daar hebben we nog niets over besloten. Het belangrijkste voor mij is dat Yamaha blij is dat we door kunnen gaan, ze hebben nog steeds vertrouwen in mij, ik krijg dan een fabrieksmachine en maximale ondersteuning.”