Rossi komt in beslissende fase voor MotoGP-toekomst

Rossi is bezig aan het slechtste seizoen uit zijn carrière. Hij scoorde in vijf races slechts negen WK-punten en staat daarmee op de negentiende plaats. Het lijkt er steeds meer op dat hij bezig is aan zijn laatste jaar in de MotoGP-klasse. De 42-jarige coureur heeft echter aangegeven dat hij de eerste helft van het seizoen wil gebruiken om zijn vormpijl te evalueren. Ook zou hij voor Yamaha aan bepaalde zaken moeten voldoen voordat er gesproken kan worden over een nieuw contract. Daardoor zijn de komende vier races tot de zomerstop erg belangrijk voor Rossi.

“We komen nu een belangrijke fase van het kampioenschap, er zijn vier races in vijf weken op hele belangrijke circuits voor mij: Mugello, Barcelona en Assen”, zei Rossi donderdag. “Nu [de Grand Prix van] Finland weggevallen is hebben we een maand de tijd en dan zal iedereen ook nadenken over 2022. Zoals ik aan het begin van het seizoen ook al zei zal ik dan een beslissing nemen. Het is echter niet alleen mijn beslissing: Ik moet ook praten met Petronas en Yamaha zal ook een woordje meespreken over de plannen voor volgend jaar. Dan zullen we het zien. Maar deze vier races zijn zeker belangrijk om tot goede resultaten te komen.”

Rossi is op twee fronten bezig met zijn toekomst. De huidige overeenkomst tussen het Sepang Racing Team en Yamaha loopt eind dit jaar af, ook VR46 mengt zich nog altijd in de debatten om het binnenhalen van een motorleverancier. Volgens Rossi worden gesprekken voornamelijk gevoerd met Yamaha en Ducati. Mocht dit Rossi’s laatste race in Mugello worden, zal het gebeuren achter gesloten deuren. De Italiaanse overheid heeft besloten om geen fans toe te laten bij deze wedstrijd.

Gevraagd of hem dat beziggehouden heeft in aanloop naar het weekend, zei Rossi: “Daar moet je niet aan denken, dat het de laatste is. Dit is een race op Mugello en misschien mijn 27ste, het is geweldig dat ik nog steeds dezelfde kriebels heb als we hier gaan racen. Je wilt hier een goed weekend hebben. Het is na 25 jaar nog steeds heel speciaal, zo is het gewoon. Ik denk er niet aan dat het de laatste is, ik moet me gewoon concentreren, m’n beste beentje voorzetten en ervan genieten.”