Hebben de winglets de MotoGP veranderd? Rossi geeft zijn verdict

Valentino Rossi debuteerde in 2000 in de hoogste klasse van de motorsport, die destijds nog als 500cc door het leven ging. De Italiaan maakte dus de overstap naar het MotoGP-reglement mee en zag in de loop der jaren steeds weer dingen veranderen aan de motoren. Dat geldt dus ook voor de winglets, de kleine vleugeltjes die tegenwoordig door alle MotoGP-fabrikanten op de kuip worden geplaatst. Ducati begon daar in 2015 mee in een poging om de aerodynamica en wegligging te verbeteren. Sindsdien zijn ze bij de diverse fabrikanten in vele verschillende vormen te zien geweest.

Maar wat merken de rijders van deze verandering in de aerodynamica? Hebben zij hun rijstijl moeten aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen op de motoren? “De rijstijl is in de afgelopen jaren veranderd”, bevestigt Rossi dat er verschillen zijn ten opzichte van de periode voor de komst van de winglets. “Vooral de houding van je lichaam is veranderd. Je leunt nu erg ver naast de motor. Je hoofd, schouder en elleboog wijzen ver naar voren. Naar mijn mening is de rijstijl in de bochten veranderd. De lijnen die je rijdt zijn anders. Met deze motoren, banden en remmen kan je met veel meer snelheid de bochten ingaan. Je rijdt dus anders dan vijf jaar geleden. Ik weet alleen niet zeker welk aandeel de aerodynamica daarin heeft.”

Een van de voornaamste doelen van de winglets is het voorkomen dat de voorkant van de motoren omhoog komt tijdens het accelereren. De kleine vleugeltjes moeten daar de benodigde downforce voor genereren. Enkele rijders merkten al op dat de huidige MotoGP-machines stabieler zijn geworden, maar dat het snel veranderen van richting meer kracht vereist dan voorheen. Rossi onderschrijft dat: "De aerodynamica zorgt voor een betere acceleratie", zei de coureur van Petronas Yamaha SRT. "Je komt met meer snelheid aan bij de volgende bocht en je hebt meer belasting op je voorwiel. Ook kan je harder remmen. De motor is trager bij het veranderen van richting, dus je hebt meer kracht nodig."

De winglets hebben niet alleen voordelen: het omgooien van de motor in bochten is zwaarder geworden Foto: Gold and Goose / Motorsport Images