Valentino Rossi benoemd tot ambassadeur van Yamaha

Van zijn in totaal 89 MotoGP-zeges behaalde Valentino Rossi er maar liefst 56 met een Yamaha. De illustere Italiaan reed twee periodes voor de Japanners, eerst van 2004 tot 2009 en opnieuw van 2013 tot eind 2021, na twee slechte seizoenen met Ducati. Hij won de wereldtitel in de koningsklasse in 2004, 2005, 2008 en 2009. Rossi beëindigde zijn MotoGP-carrière bij het merk, eind 2021. Sinds zijn pensioen is 'The Doctor' zich gaan richten op de autosport. De Italiaan heeft al de nodige ervaring op vier wielen, voelde ook meerdere keren een F1-bolide aan de tand en is momenteel actief in de GT World Challenge Europe met WRT.

MotoGP-deal tussen VR46 en Yamaha?

Rossi is dit weekend aanwezig bij de Grand Prix van Spanje om zijn team aan te moedigen. Hij is eigenaar van het VR46-team dat deelneemt aan de MotoGP. De renstal rijdt met Ducati, maar wordt in verband gebracht met een overstap naar Yamaha. De Japanners willen weer een satellietteam nadat RNF Racing in 2023 overstapte naar Aprilia. De VR46-deal met Ducati loopt tot eind 2024, terwijl Yamaha-baas Lin Jarvis onlangs zei dat het onwaarschijnlijk is dat de Japanse fabrikant volgend seizoen al een klantenteam zou hebben. Rossi als ambassadeur van het merk Yamaha is wellicht de eerste stap naar een VR46-satellietovereenkomst met Yamaha in 2025. Yamaha en VR46 hebben momenteel een partnerschap in de MotoGP-paddock in de vorm van het Yamaha VR46 Master Camp-team in de Moto2.

"Natuurlijk is dit een geweldig moment voor Yamaha en het is ook een emotioneel moment voor de fans, die Valentino's aanwezigheid in de MotoGP ongetwijfeld missen sinds hij zich terugtrok uit zijn succesvolle carrière," zegt Lin Jarvis. "Valentino en zijn M1 deelden een speciale band. Zijn komst naar Yamaha [in 2004] was de katalysator die ons MotoGP-raceprogramma volledig veranderde, tot het punt dat Valentino en Yamaha bijna synoniem werden."

"Samen behaalden we vele overwinningen, podiumplaatsen en vier kampioenschappen", aldus Jarvis. "En dan zijn er ook nog de momenten achter de schermen: het harde werk, maar ook de leuke onderdelen en de gedeelde passie voor racen. We hebben Valentino altijd als familie beschouwd. Zodra hij aangaf Yamaha-motoren te willen blijven gebruiken en merkambassadeur te willen worden, zijn we aan de slag gegaan om dat te realiseren. We zijn blij dat Valentino nu officieel onze ambassadeur is."