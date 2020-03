Rossi over annuleren eerste Grands Prix: “Heel slecht nieuws”

Zondagavond maakte Dorna Sports bekend dat de MotoGP-klasse in Qatar niet gaat racen vanwege de restricties rond het reizen vanuit Japan en Italië. Leden uit de paddock uit die landen zouden bij aankomst op Qatarese bodem direct voor een minimum van veertien dagen in quarantaine geplaatst worden. Daardoor was het onmogelijk om de race te laten verrijden. De coureurs in Moto2 en Moto3 waren voor de test al enige tijd in Qatar, die races gaan gewoon volgens planning door. Maandag volgde de bevestiging dat ook de Thaise GP voorlopig uitgesteld is.

“Dit is heel slecht nieuws. Het is heel spijtig”, liet Rossi zijn licht op de zaak schijnen. “Na een lange winter getraind te hebben waren we klaar voor de start van het seizoen, op fysiek en mentaal vlak. Na de test in Qatar had ik echt zin om te gaan racen. Het is heel jammer dan de race voor de MotoGP-klasse in Qatar afgelast is, vooral voor de fans, nu weten we ook niet hoe lang het nog gaat duren voordat we daadwerkelijk kunnen gaan racen. Het gaat nog wel even duren, zeker ook omdat de Thaise GP ook al uitgesteld is voor alle klassen. Ik hoop dat de situatie in de komende weken beter gaat worden.”

'Er was geen andere keuze'

Teambaas Massimo Meregalli voegde toe dat Dorna, de FIM en IRTA geen andere keus hadden. “Dit is in vele opzichten een unieke en moeilijke situatie. Het is in de eerste plaats heel teleurstellend dat we dit weekend niet kunnen racen, het is heel spijtig voor de fans”, aldus Meregalli, die de situatie bij eventueel doorgaan van de race schetste. “Helaas was er gezien de omstandigheden geen andere keuze. Als ze de MotoGP-klasse hadden laten racen in Qatar had een groot deel van ons team en ook van de rest van de paddock niet tijdig op locatie kunnen zijn. Dat had gezorgd voor allerlei problemen. Van logistieke issues tot personeelstekorten.”

De Yamaha-voorman meent om die reden dat Dorna er verstandig aan heeft gedaan de race van het schema te halen. “Dit zijn geen lichtzinnige beslissingen, dat geldt ook voor de beslissing van de Thaise overheid over de GP in Buriram. Maar het staat buiten kijf dat we de zorgen over de uitbreiding van het coronavirus erg serieus moeten nemen. Het is niet wenselijk om de eerste twee races niet te rijden, maar we zijn het er allemaal over eens dat de gezondheid en veiligheid voorop staat. We respecteren de beslissing en hopen snel weer in actie te kunnen komen.”

Het MotoGP-seizoen begint nu naar verwachting op 5 april met de Grand Prix van de Verenigde Staten.