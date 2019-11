Rossi over 2019: “Net iets beter dan jaren met Ducati”

Met nog twee races te gaan staat Rossi op de zevende plaats in het klassement. Hij verzamelde 153 punten en scoorde twee podiumfinishes, wat op dit moment neerkomt op zijn slechtste seizoen bij Yamaha. De ervaren coureur presteerde sinds zijn tweejarige stint bij Ducati in 2011 en 2012 niet meer zo teleurstellend. De geroutineerde Italiaan heeft dit hele seizoen moeite gehad met de topsnelheid van de M1. Bovendien was het in goede conditie houden van de achterband vaak een te grote opgave. Hierdoor viel hij recent tijdens de Australische GP nog terug naar de achtste plaats terwijl hij aanvankelijk aan de leiding ging.

Donderdag verklaarde Rossi tegenover de verzamelde pers dat het gevoel met de Yamaha ‘niet slecht’ is ten opzichte van zijn periode op de Ducati Desmosedici, maar de resultaten zijn desondanks niet veel beter. “Het is waar dat dit mijn slechtste seizoen bij Yamaha is als je kijkt naar mijn positie in het kampioenschap, het aantal punten en het aantal podiumplaatsen”, gaf de piloot uit Tavullia toe. “Maar ten opzichte van de Ducati-jaren heb ik nu andere problemen. Ik heb problemen met de snelheid op de rechte stukken, mijn topsnelheid ligt heel laag. Daarnaast heb ik veel moeite met de degradatie van de achterband, het tweede deel van de race is altijd moeilijk. Toch is het gevoel met de motor niet slecht. Het is net iets beter dan mijn moeilijkste jaren met Ducati. Maar in de toekomst moeten we proberen sterker te worden.”

Viñales gaat voor derde plaats in kampioenschap

Rossi’s teamgenoot Maverick Viñales is een groot deel van dit seizoen sterker geweest dan de Italiaan, met als hoogtepunten een overwinning in Assen en vijf podiumfinishes. Hij maakt nog altijd kans op de derde plaats in het kampioenschap. Die positie wordt momenteel bezet door Alex Rins, maar ook Danilo Petrucci en Fabio Quartararo maken nog kans. Viñales ziet het behalen van de derde plaats als een mooie prestatie, maar wil vooral het maximale uit de machine halen gedurende de laatste races. Dit alles om te ontdekken waar hij het in het begin van 2019 heeft laten liggen.

“Het zou een mooie prijs zijn om derde te worden, we hebben veel fouten gemaakt en zijn drie keer uit de wedstrijd gereden”, zei Viñales, die op Phillip Island ook ten val kwam. “Dat we nog kans hebben op de derde plaats in het kampioenschap is zeker een prijs. We zullen die kans aangrijpen, maar het is niet iets waar ik direct mee bezig ben. Ik ben meer aan het leren over ons potentieel voor volgend jaar. Als we op deze manier blijven werken hebben we volgend jaar een goede kans om vanaf de eerste race mee te doen. Ik denk persoonlijk meer na over het maximaliseren van mijn potentieel op de motor.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont