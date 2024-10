Uitspraken Mir na clash in MotoGP-race Japan verrasten Álex Márquez

De Japanse Grand Prix kwam voor Álex Márquez en Joan Mir in de openingsronde al ten einde na een curieuze aanvaring. Eerstgenoemde werd door de wedstrijdleiding aangewezen als schuldige en moet in Australië een long lap inlossen. Nog voordat die straf werd uitgesproken, toonde Mir zich tegenover de verzamelde pers bijzonder kritisch op zowel Márquez als de stewards. Zo leefde de Honda-rijder in de veronderstelling dat de stewards helemaal niet naar het incident keken.

"Ik werd verrast door Mirs reactie, want wat hij tegen mij zei, was onlogisch in vergelijking met wat ik in de pers las", vertelde Márquez op Phillip Island, nadat hij zich na de race in Motegi al verontschuldigde bij Mir. "Toen Joan met de media sprak, werd hij boos en zijn uitspraken sloegen nergens op. Hij was boos op de wedstrijdleiding over de long lap [die nog niet was gegeven]." De rijder uit Cervera zette vervolgens ook vraagtekens bij de consistentie in de besluiten van de stewards. "Mij is verteld dat de reden was dat ik iemands race had verpest. Maar Jack Miller veroorzaakte een crash in Mandalika waarmee hij drie rijders uitschakelde in de openingsronde en hij werd niet bestraft."

Verkeerde moment op verkeerde plek

Een kleine twee weken na het incident was de irritatie bij Mir verdwenen. De wereldkampioen van 2020 beleeft in 2024 een moeizaam seizoen op de Honda RC213V, waarmee hij slechts zo nu en dan punten heeft kunnen scoren. Dat is niet alleen te wijten aan een gebrek aan snelheid, maar ook aan meerdere ongelukkige incidenten. "Het is niet alleen een kwestie van pech, maar ook van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. Dit soort dingen gebeuren altijd als je achteraan rondrijdt", stelt hij.

Dit weekend hoopt Mir op Phillip Island wel een serieus woordje mee te spreken in de strijd om de puntenposities. Wat hem en Honda daarbij moeten helpen, is het feit dat het Australische circuit eerder dit jaar van nieuw asfalt is voorzien. "Ik verwacht dat dit ons zal helpen. Dit circuit is altijd bijzonder", aldus de Spanjaard. "Ik geniet ervan en ik ben hier in het verleden snel geweest. Phillip Island is ietwat afwijkend. Misschien is dit een circuit waar we onze progressie kunnen laten zien... of misschien ook niet!"