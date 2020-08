FIM-stewards bestraffen Zarco alsnog voor incident GP Oostenrijk

Zarco en Morbidelli moesten donderdagmiddag bij de stewards van de FIM hun verhaal doen over crash waarbij alle coureurs op miraculeuze wijze ontsnapten aan een ernstig ongeluk. Zarco kwam er met een breuk in zijn pols nog het slechtste vanaf, Morbidelli hield enkel wat schaafwonden en blauwe plekken over aan de tuimeling. Valentino Rossi en Maverick Viñales ontkwamen ternauwernood aan een ramp toen de stuurloze machines langs hun hoofd vlogen.

Vrijdagochtend publiceerde de FIM de beslissing in de Zarco-zaak: “Na een incident tijdens de Oostenrijkse MotoGP-race met Johann Zarco (Esponsorama Racing) en Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) waarbij de rode vlag getoond werd, hebben de FIM MotoGP-stewards op donderdag 20 augustus een hoorzitting gehouden waarbij beide rijders aanwezig waren. Na onderzoek werd geconcludeerd dat er voldoende aanleiding was om aan te nemen dat Johann Zarco op een onverantwoorde manier heeft gereden, dat heeft geresulteerd in een straf. De Fransman moet zijn volgende MotoGP-race vanuit de pitstraat starten.”

Zarco komt vrijdag niet in actie op de Red Bull Ring. De coureur werd woensdag geopereerd aan de breuk in zijn pols en volgens de medische code van de MotoGP kan er pas na 48 uur een medische keuring aangevraagd worden. De Fransman heeft nu vrijdagmiddag om 16.00 uur een afspraak staan. Dan zal zijn medische toestand geëvalueerd worden. Zarco zou dan op zijn vroegst tijdens VT3 in actie kunnen komen, maar bij deelname aan de race moet hij dus vanuit de pitstraat vertrekken.

Donderdagavond deed de FIM al uitspraak in twee andere zaken die na vorig weekend in behandeling genomen werden. Danilo Petrucci kreeg een officiële waarschuwing nadat hij zijn middelvinger opstak richting Aleix Espargaro, de twee hadden het op zaterdag met elkaar aan de stok in de kwalificatie. Ook het incident tussen Pol Espargaro en Miguel Oliveira werd nog behandeld, maar de wedstrijdleiding besloot daar geen straffen uit te delen.