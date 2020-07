Uitgelicht: De podiumwaardige race van MotoGP-debutant Binder

Binder sloot 2019 af met drie achtereenvolgende overwinningen in de Moto2 en nam - zoals men dat zo mooi zegt - momentum mee naar het nieuwe seizoen. Na een problematisch jaar van Johann Zarco kwam er dit seizoen een plek bij het fabrieksteam vrij en het management van de Oostenrijkse formatie gunde Binder zijn kans. De voormalig Moto3-rijder had de volledige opleiding bij KTM doorlopen en kreeg het vertrouwen van Pit Beirer en consorten. Zonder ook maar een race te rijden kreeg Binder eerder deze maand al contractverlenging, al is dat onder de huidige omstandigheden logisch en begrijpelijk.

In Jerez stond Binder voor de eerste race in de hoogste divisie aan de start en de Zuid-Afrikaan sloeg niet bepaald een modderfiguur. Binder klom na de start op naar de achtste plaats, hij reed in het kielzog van teamgenoot Pol Espargaro. “Ik wist dat ik de snelheid om in de grote groep met de anderen te rijden”, begon Binder zijn verhaal in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Maar ik had niet gedacht dat ik daar redelijk comfortabel zou zitten. Daar schrok ik toch wel een beetje van. Ik had verwacht dat ik vanaf de eerste tot de laatste ronde volledig op de limiet zou zitten. Nu blijkt dat de MotoGP-motor toch een stuk beter te vergelijken is met andere motoren waar ik op gereden heb. Het is nog steeds gewoon een motor", relativeert Binder de snelste motoren ter wereld.

In de zevende ronde ging het wel even mis en dat kwam niet direct als een verrassing. Binder had gedurende de trainingen moeite met de remkracht en de rembalans van de MotoGP-machine. In de race maakte hij een remfout en ging bijna onderuit in bocht 5. In die ronde verloor Binder maar liefst 26 seconden en lag hij op de achttiende en laatste plaats. Toch pakte hij de draad op en wist hij een strak tempo te rijden tot het eind van de race. Dat tempo was zo strak dat hij dezelfde tijden reed als racewinnaar Fabio Quartararo. Aan het eind van de zevende ronde was het verschil 29.846 seconden, aan de finish kwam Binder met een achterstand van 29.640 seconden aan de finish. Bovendien benaderde de Zuid-Afrikaan zijn persoonlijk snelste raceronde (1.38.909 in ronde 11) nog eens in de voorlaatste ronde van de race (1.38.951 in ronde 24). In onderstaande tabel bekijken we de race van Binder op het vlak van rondetijden, het verschil op de koploper en de positie in de race.

De race van Brad Binder in cijfers