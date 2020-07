Uitgelegd: De bandentruc waar alleen Yamaha gebruik van maakte

Fabio Quartararo won zondag zijn tweede MotoGP-race op rij, op het bloedhete Circuito de Jerez was de Fransman een klasse apart. Toen hij in parc fermé zijn verhaal deed over de race, kwam er een opvallende uitspraak. De Fransman onthulde een andere werkwijze te hebben toegepast dan tijdens de voorgaande wedstrijden. “Het was een hele zware race”, verklaarde El Diablo. “Normaal beginnen we op de startgrid altijd met gloednieuwe banden, maar deze keer hebben we besloten om de banden al drie ronden te gebruiken tijdens de warm-up. We zijn dus op een gebruikte band aan de race begonnen. En dat heeft gewerkt en daar wil ik het team mee feliciteren.”

Inmiddels is gebleken dat niet alleen Petronas Yamaha SRT de beschikking had over deze truc. Voor de race werden alle fabrikanten ingelicht door Michelin, de exclusieve bandenleverancier van het kampioenschap. Motorsport.com heeft begrepen dat de Franse firma een e-mail heeft verzonden naar alle teams waarin ze extra advies hebben gegeven, mochten rijders voor de race kiezen voor de zachtste van de drie compounds. In de mail gaf Michelin informatie over het zogenoemde ‘scrubben’ van de band: “Je gebruikt de raceband drie ronden. Dan laat je de banden afkoelen zonder de bandenwarmers te gebruiken. Zodra de band afgekoeld is, kan deze weer in de warmers gestopt worden totdat de race begint. Dankzij deze procedure is de band beter bestand tegen de hitte en kan de band tot wel 10 graden Celsius minder warm worden.”

Het scrubben van banden, zoals dat jaren gedaan werd in de MotoGP, is eigenlijk doorgaans niet meer nodig, maar nu bracht het een voordeeltje met zich mee. Door een paar rondjes met de band te rijden verdwijnt het beschermingslaagje van het nieuwe rubber en ontstaat er een chemische reactie waardoor de compound op een lagere temperatuur net zo goed kan worden. Hierdoor is er minder sprake van oververhitting in de band en kan de levensduur verlengd worden.

Uit analyse van de warm-up blijkt dat alleen Alex Rins, voor wie het scrubben van een band voor de race sowieso al een gewoonte is, en de Yamaha-rijders het advies van Michelin hebben opgevolgd. De andere fabrikanten (Ducati, Honda en KTM) deden allemaal een lange stint op de zachte band, terwijl Aprilia twee stints deed, maar beiden waren langer dan de geadviseerde drie ronden.