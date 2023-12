Nadat de Formule 1 in 2021 voor het eerst experimenteerde met sprintraces, is het idee inmiddels ook in de MotoGP gearriveerd. In 2023 organiseerde het kampioenschap voor het eerst korte zaterdagse races en meteen besloot men dat tijdens ieder raceweekend te doen. Het idee achter deze stap was om fans op het circuit meer waar voor hun geld te bieden, terwijl men ook hoopte om op deze manier meer televisiekijkers te trekken. Dat lijkt op het eerste gezicht aardig gelukt. Van de twintig raceweekenden hebben er negentien bezoekcijfers bekendgemaakt. Bij vijftien evenementen bleek dat er op zaterdag meer publiek door de toegangspoorten gekomen was. India was intussen een nieuw evenement, terwijl er alleen in Argentinië en Indonesië sprake was van een daling.

De keerzijde van de medaille omtrent de sprintraces is echter het toegenomen blessureleed. Van de 39 verreden races in 2023 - de sprintrace in Australië werd wegens slecht weer afgelast - was er geen enkele waarin de 22 vaste rijders allemaal aan de start verschenen. Hoewel de toename qua blessureleed niet direct te linken is aan de komst van de sprintraces, vermoeden diverse rijders dat er wel degelijk een relatie tussen beide bestaat. "Dat is geen toeval en het is ook een groot probleem. Dit is al een gevaarlijke sport, maar als rijder kan ik je garanderen dat je in de sprintrace veel vermoeider raakt dan in de lange race", zegt Fabio Quartararo. De wereldkampioen van 2021 heeft zo zijn twijfels over de huidige opzet.

"Ik denk niet dat we in ieder raceweekend een sprintrace nodig hebben. Valencia is het einde van het seizoen en het schema is altijd vol. Waarom wil je dan nog een race toevoegen op zaterdag? We kunnen dit niet meer volgen", vervolgt de Fransman, die ervan baalt dat er geen enkele race is afgewerkt met het volledige deelnemersveld. "Ik ben niet degene die alles organiseert en ik weet niet hoe de andere rijders er tegenaan kijken, maar ik denk niet dat dit de juiste manier is. Met 44 races gaat er niet veel veranderen, maar het is jammer dat we al deze races afwerken en dat er geen enkele was waarin de oorspronkelijke grid in zijn geheel aan de start stond. Dat is enorm zonde."

MotoGP 'moet balans zoeken' met schema

Komend jaar neemt het aantal races op het programma van de MotoGP nog verder toe. Door de terugkeer van Aragon en het uitgestelde eerste bezoek aan Kazachstan bestaat de kalender uit 22 raceweekenden met in totaal dus 44 races. De druk op de rijders neemt hierdoor nog verder toe en dus is onder andere Aleix Espargaro niet blij met de uitbreiding van de kalender. Hij prijst promotor Dorna Sports voor de pogingen die ze doen om de MotoGP te verbeteren, maar tegelijkertijd stelt de Aprilia-rijder dat de rijders massaal gelobbyd hebben om het aantal sprintraces in een seizoen te verlagen.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images De sprintraces brengen extra risico met zich mee, zoals in Oostenrijk te zien was bij de start.

"Denken jullie dat wij als rijders in de veiligheidscommissie niet gepusht hebben voor minder sprintraces? Iedereen deed dat tijdens alle bijeenkomsten", trapt Espargaro af over de kalender en de sprintraces. "Het is een dun lijntje, maar tegelijkertijd begrijp ik ook het standpunt van het kampioenschap. Vorig jaar waren de circuits leeg. Ze zeggen dat er veel meer toeschouwers zijn gekomen en ze denken dat het door de sprintraces komt. Ik weet niet zeker of dit het geval is. Als ze zouden zeggen dat ik 25 races moet rijden omdat we dan drie keer zoveel toeschouwers hebben, dan zou ik dat doen. Ik hou van deze sport, maar ik weet niet zeker of dit de oplossing is."

Espargaro zegt ook dat de rijders geen "machines" zijn, maar dat met name de monteurs het zwaar hebben door de uitdijende kalender. "Ik heb een heel goed leven. Ik reis op donderdag met een privévliegtuig af naar de races, maar mijn monteurs komen op dinsdag, vertrekken op maandag en verdienen weinig. We moeten de balans dus zoeken", vervolgt de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Niemand heeft het juiste antwoord om het kampioenschap te verbeteren. Ik ben kritisch op het schema en de kalender, maar tegelijkertijd zie ik ook dat Dorna hard werkt om te proberen de situatie te veranderen. Ze hebben een nieuw iemand [CCO Dan Rossomondo] die probeert om dingen te verbeteren. Ze hebben het schema aangepast en proberen ons dichter bij de fans te brengen. Ze proberen dingen, dus dat moeten we toejuichen. Aan de andere kant lijden de rijders eronder."