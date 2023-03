Twijfels over nieuwe MotoGP-tijdschema: “Dit kan niet op Assen”

Als gevolg van de invoering van de sprintrace op zaterdagmiddag heeft de MotoGP het format voor de Grand Prix-weekends omgegooid. Met het verdwijnen van de vierde vrije training op zaterdag is besloten om de tweede vrije training op vrijdagmiddag te verlengen tot een uur. Deze vindt relatief laat plaats, ook omdat de sessies nu aansluitend op de Moto3 en Moto2 plaatsvinden. Voorheen zaten de MotoGP-sessies tussen de beide opstapklassen in.

Vrijdag liep de tweede vrije training flink uit als gevolg van twee rode vlaggen, de eerste door stroomuitval bij de racedirectie en de tweede vanwege een zware crash van Pol Espargaro. Hoewel dit op het circuit van Portimao niet direct voor een probleem zorgde, vrezen verschillende rijders dat het op andere omlopen, waar het traditioneel gezien minder warm is, wel problemen oplevert. Diverse rijders stipten dit vrijdagavond tijdens hun debriefs aan, waaronder Jorge Martin: “Ik denk dat we in de Safety Commission wel zullen spreken over de tweede training, dat we misschien in de ochtend een uur kunnen trainen. Er zijn circuits zoals Silverstone of Phillip Island waar het heel lastig wordt om laat in de middag te trainen.”

Honda-rijder Joan Mir voegde toe: “Ik zei dat ik na dit weekend zou kunnen oordelen over het format. Wat er vrijdag gebeurde, is een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren, met een rode vlag is het zomaar 5 uur voordat we klaar zijn. Misschien is het de moeite waard om te overwegen of we wel een uur nodig hebben. Hier in Portimao is het nog wel te doen rond die tijd, maar wat gebeurt er op Le Mans? Daar moeten we over nadenken. We moeten kijken hoe we dit nieuwe format kunnen verbeteren."

Aleix Espargaro stipt aan dat de belangen van de tweede vrije training nog groter zijn geworden nu de plaatsen voor Q2 in die sessie verdeeld worden. Hij verwacht daarom dat er in de toekomst meer incidenten zullen plaatsvinden in deze sessie. “Er moet iets verbeterd worden”, vindt Espargaro, wiens jongere broer Pol een longkneuzing, een gebroken kaak en een gebroken rugwervel opliep bij de crash in VT2 op vrijdag. “Dit is Portimao, het is 25 graden, geen probleem. Maar wat doen we als dit in Duitsland of Assen gebeurt? Steeds rode vlaggen, elke ronde een gele vlag; dat kan niet. Dat gaat meer gebeuren omdat VT2 nu een soort kwalificatie is, nog meer dan de kwalificatie zelf. In de kwalificatie is het verschil tussen P4 of P7 niet zo groot, maar aan het eind van de eerste dag is het verschil tussen P7 en P11 gigantisch. We weten dat er meer risico genomen moet worden in de tweede training. Als het dan erg koud is in sommige landen, dan is dat niet het beste idee.”