De jongste Espargaro begon sterk aan het seizoen met een podium in Qatar, maar sindsdien vallen de prestaties behoorlijk tegen. Na de 16 punten in Qatar scoorde de Spanjaard slechts 24 punten in de volgende zes races. Hij staat twaalfde op twintig punten van teamgenoot Marc Marquez, die ook nog twee races afwezig was. Door het vertrek van Suzuki aan het eind van dit seizoen is de rijdersmarkt in de MotoGP behoorlijk op hol geslagen. Alle managers en belangenbehartigers waren dit weekend in Mugello aanwezig om op te komen voor de belangen van hun coureurs. Suzuki-coureur Joan Mir is een gewilde kracht, de wereldkampioen van 2020 is al meermaals gelinkt aan een overstap naar Honda.

Terwijl Espargaro wacht op officiële communicatie van Honda, zijn er genoeg aanwijzingen die hem vertellen hoe de toekomst er voor hem uitziet. Enkele uren nadat Marquez bekendmaakte dit weekend in Italië zijn voorlopig laatste race te rijden omdat hij weer geopereerd moet worden, sprak Espargaro over de rol die hij moet spelen nu de kopman van het merk afwezig is. Honda heeft voor dit seizoen een nieuwe motor geïntroduceerd die nog volop in ontwikkeling is. Op papier heeft Espargaro een goede kans te werken aan de ontwikkeling van de machine nu Marquez voor een langere periode gaat ontbreken, maar het lijkt erop dat men bij Honda andere plannen heeft.

In Mugello kwam de Japanse fabrikant met nieuwe onderdelen. Coureurs mochten onder meer een nieuw chassis en een achterbrug proberen, maar Espargaro heeft de nieuwe onderdelen niet kunnen testen. Een veeg teken. “Het probleem is dat ik de nieuwe onderdelen waar Marc en Taka mee gereden hebben niet heb mogen testen. Ik weet dat Marc een ander chassis en een andere achterbrug heeft”, zegt Espargaro, die toegegeven heeft dat hij met andere merken praat over zijn toekomst. “Ik ben afhankelijk, maar ik heb nog geen nieuwe onderdelen gehad. Hopelijk komen die snel en kan ik helpen met de ontwikkeling voor volgend jaar. Ik weet niet of de motor van volgend jaar hier ook gaat komen, omdat ik niet weet of ik hier nog ben. Maar ik ben een professional en geef tot de laatste dag van mijn contract alles.”