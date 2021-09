Zarco voert Ducati-trio aan in tweede training GP van San Marino

Nadat de eerste training op vrijdagochtend deels in het water viel, begon het kort voor aanvang van de tweede oefensessie weer te regenen en moesten coureurs wederom met regenbanden de baan op. Dat zorgde bij een paar coureurs voor problemen. Enea Bastianini's machine schoot onder hem vandaan toen hij op een gegeven moment wilde remmen voor de eerste bocht. De jonge Italiaan eindigde in de grindbak, maar keerde niet veel later terug op de baan. Het verging Iker Lecuona, inmiddels een gekende regenrijder, niet veel beter. Met nog tien minuten op de klokken werd hij bij het uitkomen van die eerste bocht van zijn machine gelanceerd. Een pijnlijke high-sider was het gevolg, de Spanjaard smakte tegen het asfalt en had zichtbaar pijn.

Na die sessie zou de tijd van Maverick Viñales, gereden op een droge baan in de ochtend, nog goed zijn voor de snelste ronde van het weekend. Wat betreft de regenrondjes gingen nagenoeg alles rijders in de slotfase nog naar buiten om het regenrubber en de omstandigheden te testen. Opvallend was dat de Yamaha's onderaan stonden terwijl de Ducati's juist bovenaan te vinden waren, interessant met het oog op het kampioenschap. In de slotfase ging Aragon-winnaar Pecco Bagnaia naar de eerste plaats, maar Pramac-rijder Johann Zarco dook er in de laatste seconden nog onderdoor. Met een 1.42.097 ging hij aan de leiding in de tweede vrije training.

Bagnaia bleef op de tweede plek staan terwijl Miller zich in de slotfase verbeterde naar de derde plaats. Regerend kampioen Joan Mir werd vierde voor oud-wereldkampioen Marc Marquez op de vijfde plaats. Miguel Oliveira was de beste KTM-rijder op de zesde plaats voor merkgenoot Danilo Petrucci. Aleix Espargaro eindigde met de RS-GP op P8, nipt voor Iker Lecuona. De jonge Spanjaard, die volgend jaar in het WK Superbikes gaat rijden, kwam na zijn crash gewoon terug naar de pitbox. Alex Marquez maakte de top-tien compleet.

Franco Morbidelli was de beste Yamaha-rijder op de dertiende plaats. Op de zestiende plaats eindigde Valentino Rossi nipt voor oud-teamgenoot Maverick Viñales, die zijn eerste regenmeters maakte met de Aprilia. WK-leider Fabio Quartararo is niet bepaald een favoriet in de regen, hij werd achttiende voor Pol Espargaro en Brad Binder. Andrea Dovizioso sloot zijn eerste dag terug op de Yamaha af op de 21ste plaats. Hij was 2,4 seconden langzamer dan Zarco. Takaaki Nakagami was de hekkensluiter in de regen.

De derde vrije training voor de Grand Prix van San Marino begint zaterdagochtend om 9.55 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van San Marino