Aprilia domineert tweede training voor GP van Argentinië

Na zijn late aankomst in Argentinië was Takaaki Nakagami behoorlijk sterk in de eerste vrije training, maar het kon nog flink sneller op het circuit van Termas de Rio Hondo. Het ronderecord dateert uit 2014, toen Marc Marquez een 1.37.683 reed. Daar zat Nakagami in de eerste training bijna twee seconden boven. Maar de baanomstandigheden werden zienderogen beter op Super Saturday omdat de drie Grand Prix-klassen bijna non-stop op de baan te vinden waren. Halverwege de Argentijnse middag was het weer de beurt aan de MotoGP-mannen voor de tweede oefensessie van zestig minuten.

De Ducati-mannen hielden zich afzijdig in de eerste vrije training, maar schoten beter uit de startblokken aan het begin van de tweede sessie. Marco Bezzecchi was in VT1 de enige Ducatist in de top-tien, maar kort na de start van VT2 stonden ook de vier rijders van Pramac én het fabrieksteam erbij. Vooraan deden de Aprilia-mannen uitstekende zaken. Halverwege de sessie stonden Aleix Espargaro (1.38.956) én Maverick Viñales (1.38.999) aan de leiding met Bezzecchi op de 2021-Ducati als derde. Remy Gardner was intussen ten val gekomen in de eerste bocht en niet veel later deed Pol Espargaro hetzelfde. Voor Espargaro was het zijn eerste crash van het seizoen met de nieuwe Honda, hij en Gardner hielden er geen verwondingen aan over.

Met het krappe tijdschema en het feit dat de kwalificatie direct na de tweede training volgt, was Espargaro daardoor wel een van zijn motoren kwijt. Hij moest het de rest van de dag doen met één machine. Datzelfde overkwam Brad Binder ook, maar niet vanwege een crash. De Zuid-Afrikaan was bezig aan zijn veertiende ronde van de sessie toen het motorblok van de RC16 op spectaculaire wijze de geest gaf. Met een hoop rook hield de RC16 het voor gezien, Binder zette de machine snel aan de kant en keerde te voet terug naar de pitbox.

Met nog vijftien minuten op de klok gingen de beide Aprilia-mannen weer de baan op voor een snelle run. Viñales scherpte zijn tijd als eerste aan naar 1.38.454 waarna Espargaro een duit in het zakje deed met 1.38.244. Ook daarachter gingen de mannen weer wat harder. Fabio Quartararo, Jorge Martin en Joan Mir schoven de top-vijf binnen terwijl de KTM-mannen ook naar voren kwamen. Het was echter nog maar het begin van de snelle runs die zouden volgen aan het eind van de sessie. De eerste tien coureurs in VT2 zouden automatisch plaatsing voor Q2 afdwingen.

Francesco Bagnaia stond bij het ingaan van de laatste minuten op de elfde plaats en hij was zeer gefrustreerd over de gang van zaken. Tal van rijders wilden wel een snelle ronde achter de vice-kampioen rijden, maar hij liet dat niet gebeuren. Bagnaia begon aan een snelle ronde, maar brak die snel af. Hij probeerde vervolgens nog eens aan te zetten, maar maakte er in zijn laatste ronde opnieuw een potje van. Hij hinderde daarmee ook Marco Bezzecchi. Zijn teamgenoot Jack Miller profiteerde, hij schoof op naar de derde plek. Bagnaia haalde geen plek in Q2 en toen Bezzecchi kort voor het vallen van de vlag ten val kwam in de eerste bocht, had geen van de andere coureurs meer een kans om nog een aanval te doen op de snelste tijd.

Aprilia-coureurs Espargaro en Viñales bleven daardoor aan kop in VT2, Miller klokte de derde tijd voor Quartararo en Binder. Alex Rins werd zesde voor Joan Mir en Jorge Martin. Johann Zarco eindigde op de negende plaats terwijl Marini zich als een van de weinigen verbeterde in de slotfase. Hij ging naar de tiende stek en duwde daarmee Miguel Oliveira uit de top-tien.

Oliveira, Bagnaia, Morbidelli, Pol Espargaro en WK-leider Enea Bastianini mogen zich daarom melden in Q1.

De kwalificatie voor de GP van Argentinië begint om 22.05 uur onze tijd. De race begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Argentinië