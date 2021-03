Ducati-coureurs Miller en Bagnaia toppen vrijdagse trainingen in Qatar

De tweede training voor de Grand Prix van Qatar vond plaats onder kunstlicht en dat zorgde ervoor dat alle coureurs meteen sneller gingen. De omstandigheden waren namelijk een stuk beter dan eerder op de dag toen Franco Morbidelli de snelste was in de eerste training. Niettemin werd de sessie al vroeg stilgelegd. Er lag veel rommel op het rechte stuk en dat kwam van meubilair langs het circuit. Na een korte onderbreking konden coureurs weer naar buiten en hadden ze nog ruim een half uur te gaan in de tweede training.

Aleix Espargaro toonde zich meteen aan het begin van de sessie. Hij klokte de eerste 1.53’er van het weekend en bevestigde daarmee dat Aprilia wel degelijk een stap vooruit gemaakt heeft. Daarnaast waren het de gebruikelijke namen die in de bovenste regionen van de tijdenlijst stonden, met uitzondering van Alex Rins. De Suzuki-coureur reed een onzichtbare test op het Losail Circuit, maar maakte voor het GP-weekend toch wel een stap. Halverwege de sessie klom hij op naar de tweede plaats.

Uiteraard gooiden coureurs er aan het eind van de sessie nog een zachte band tegenaan. Fabio Quartararo was de eerste met een serieuze aanval, hij dook onder de tijd van Espargaro. Even later volgde Ducati-coureur Francesco Bagnaia, die een 1.53.422 noteerde. Dat was goed voor de tweede plaats. Quartararo deed nog een poging onder die tijd te duiken, maar slaagde er niet in. Miller kwam wel uit zijn kot in de eindfase en zette het een en ander recht na een mindere eerste training. Miller reed een 1.53.387, genoeg voor de eerste plaats. Bagnaia en Quartararo maakten de top-drie compleet. Johann Zarco werd vierde voor Alex Rins van Suzuki.

Maverick Viñales viel net buiten de top-vijf, maar maakte wel degelijk een goede indruk. Hij eindigde voor Franco Morbidelli en Aleix Espargaro, die uiteindelijk tot een 1.53.727 kwam. Valentino Rossi werd negende voor Pol Espargaro. Hij kwam in de slotfase van de training voor de tweede keer ten val. Hij verloor controle over de machine toen hij Alex Marquez volgde.

Joan Mir eindigde op de elfde plaats, hij greep zodoende naast een plek in Q2. Jorge Martin was de beste rookie van het veld, hij was met de dertiende tijd slechts acht tienden langzamer dan merkgenoot Miller. KTM stelde teleur: Brad Binder kwam niet verder dan P16, teamgenoot Miguel Oliveira werd negentiende.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Qatar