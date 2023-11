Tweede titel voor Bagnaia: "Laten zien waarom ik startnummer 1 was"

In de laatste race van het MotoGP-seizoen 2023 verdedigde Francesco Bagnaia met succes een voorsprong van 14 punten op Jorge Martin. De Spanjaard van Pramac crashte in Valencia al vroeg uit de race, waarna Bagnaia de kroon op zijn titel zette door de slotrace op Circuit Ricardo Tormo op zijn naam te schrijven. Met zijn tweede opeenvolgende wereldtitel trad hij in de voetsporen van Marc Marquez, die de laatste rijder was die zijn wereldtitel met succes verdedigde. De Italiaan was bovendien de eerste sinds Mick Doohan die de titel prolongeerde terwijl hij met startnummer 1 aan de start verscheen.

"Het is fantastisch", oordeelde Bagnaia na afloop over die prestatie. "Met het startnummer 1 had de tweede plek in het kampioenschap zeker een slecht resultaat kunnen zijn. Met P2 in het kampioenschap zou ik niet blij kunnen zijn, want startnummer 1 houdt in dat je moet laten zien dat je de nummer één bent. Ik denk dat we alles perfect hebben gedaan om als nummer één gezien te worden. Zeker in de tweede helft van het seizoen, want we waren vaak sneller, maar we slaagden er altijd in om competitief, sneller en sterker te zijn op zondag. Dat blijft de hoofdrace en de race waarin je de meeste punten kunt pakken. Vorig seizoen was er een om heel trots op te zijn, maar dat geldt voor deze nog veel meer. Ondanks veel fouten en pech in sommige situaties wonnen we de titel met startnummer 1, dus we mogen heel trots zijn."

Vorig jaar streed Bagnaia met Yamaha-rijder Fabio Quartararo om de wereldtitel, een strijd die in de ogen van de Italiaan voor meer druk op zijn schouders zorgde. De Yamaha was namelijk niet echt in staat om de strijd met de Ducati's aan te gaan. Dit jaar duelleerde hij met Martin, die eveneens op de actueelste Ducati reed. Dat maakte de titelstrijd in zijn ogen ook lastiger, doordat ze elkaars data konden bekijken. Gevraagd naar wat hem dit jaar een betere kampioen maakte dan vorig jaar, stelde Bagnaia dat hij zich meer bewust was van het feit dat hij competitiever was.

"Vorig jaar kwam ik hier en stond ik onder meer druk, met slechts één race en 23 punten voorsprong. Het was een compleet andere situatie. Deze keer begon ik met 14 punten voorsprong. Jorge was op zaterdagen supersnel en ik denk dat ik een grote stap heb gezet qua kalm blijven en het beter managen van situaties", aldus Bagnaia. "Mijn team heeft mij ook enorm geholpen en ik denk dat ik blijf leren van mijn fouten. Vorig jaar dacht ik dat ik er klaar voor was terwijl ik leerde, maar dit jaar begon ik door in de tweede en derde race dezelfde fouten te maken als vorig jaar. Ieder jaar is dus een proces om mezelf te verbeteren, dus we moeten op deze manier doorgaan met leren en verbeteren."