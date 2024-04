Maandag werden de geruchten bevestigd door de aankondiging dat Liberty Media 86 procent van de aandelen in Dorna Sports overneemt. Het Amerikaanse bedrijf krijgt daardoor naast de Formule 1 ook de MotoGP en het WK Superbikes in handen. De overname kan heel positief uitpakken voor de raceklassen op twee wielen, vermoedt Arjan Bos. "Liberty doet het heel goed bij de Formule 1. Ze hebben laten zien dat ze sport met entertainment kunnen combineren", zegt de voorzitter van TT Circuit Assen tegen RTV Drenthe. "Daarnaast hebben ze laten zien dat ze sport goed kunnen vermarkten en dat ze een sport ook wereldwijd populair kunnen maken. Ik denk dus dat het voor de motorsport in zijn geheel een heel goede zet is."

De timing van de overname door Liberty is volgens Bos ook goed, doordat de MotoGP momenteel in opkomst is. "Dit is dus ook echt hét moment om toe te slaan", concludeert hij dan ook. Wel voorziet Bos dat er onder het bewind van Liberty enkele dingen gaan veranderen. Allereerst verwacht hij dus meer nadruk op entertainment, iets waar TT Circuit Assen zelf ook druk mee bezig is. "Wij denken er ook steeds meer over na hoe we entertainment aan de TT kunnen verbinden. Ik geloof echt dat dat de toekomst is, waarbij sport wel de boventoon moet blijven voeren", legt de voorzitter uit.

Duurdere uitzendrechten, minder Europese races

Bos denkt niet dat de ticketprijzen fors zullen stijgen na de overname, maar wel kunnen de uitzendrechten van de MotoGP en het WK Superbikes flink duurder worden. "Ik denk dat de overname invloed kan gaan hebben op de vergoedingen die organisaties moeten gaan betalen om hun evenementen uitgezonden te krijgen, want dat hebben we ook bij de Formule 1 gezien. Dus je weet eigenlijk wat er aan gaat komen." Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat Liberty beide wereldkampioenschappen een meer wereldwijd karakter wil geven, wat implicaties heeft voor de samenstelling van de kalender.

"Ik denk dat als de motorsport meer gaat globaliseren, zoals ook de Formule 1 heeft gedaan, dan moet je ook naar meer landen buiten Europa toe. Daardoor zullen er, verwacht ik, wat Europese wedstrijden van de kalender verdwijnen. Maar voor de TT verwacht ik geen enkel obstakel", verklaart Bos, die er vertrouwen in heeft dat Assen op de kalender blijft staan. De huidige deal van het Drentse circuit voor de TT van Assen loopt tot en met 2026. Wel zijn Bos en consorten van plan om binnenkort al om tafel te gaan om het contract open te breken en te verlengen. Hij hoopt rond de TT van Assen, die tussen 28 en 30 juni wordt verreden, duidelijkheid te hebben.