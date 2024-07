TT Assen: Welke Nederlanders hebben de Nederlandse GP gewonnen?

Sinds 1925 is Assen de bakermat van de Nederlandse motorsport en anno 2024 is de TT van Assen alweer toe aan de 93ste editie. In de periode tot en met 1948 bestond het wereldkampioenschap wegrace nog niet, maar sinds de oprichting van het WK in 1949 heeft de race op TT Circuit Assen ieder jaar op de kalender gestaan. Sindsdien is de race slechts één keer niet doorgegaan: dat was in 2020, toen de TT wel op de kalender stond, maar vanwege de coronapandemie niet verreden kon worden.

Dit jaar is de TT van Assen zodoende toe aan de 75ste editie als onderdeel van het wereldkampioenschap. In twee van de vier aanwezige klassen - MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE - staan er Nederlanders aan de start. In de Moto2 verdedigen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh de Nederlandse eer, in de Moto3 doet Collin Veijer dat. Van dat drietal heeft Veijer de grootste kansen op succes, getuige zijn derde plek in de tussenstand en zijn knappe overwinning in Jerez. Mocht de rijder uit Staphorst ook voor eigen publiek een zege kunnen boeken, dan is hij niet de eerste die dat voor elkaar krijgt. Motorsport.com zet alle Nederlandse TT-winnaars uit het Grand Prix-tijdperk voor je op een rij.

Paul Lodewijkx (50cc, 1968)

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog en in de jaren tussen de oorlog en de start van het wereldkampioenschap waren er al twee Nederlandse winnaars in Assen: Han van Kooten (350cc, 1927) en Dirk Renooy (125cc, 1948). Na de start van het wereldkampioenschap duurde het echter bijna twee decennia voordat er een landgenoot op het hoogste treetje van het podium stond. Degene die daar als eerste in slaagde, was Paul Lodewijkx. Hij won de 50cc-klasse in 1968 door grote favoriet Hans Georg Anscheidt in de laatste bocht te grazen te nemen. Bovendien reed de rijder uit Nederhorst den Berg op een Jamathi, een kleine fabrikant uit dezelfde plaats. Aalt Toersen maakte het Nederlandse feest compleet door op een Kreidler derde te worden.

Foto door: Nationaal Archief

Wil Hartog (500cc, 1977)

Negen jaar na het succes van Lodewijkx won opnieuw een Nederlander de TT van Assen en ditmaal lukte dat in de koningsklasse: de 500cc. De editie van 1977 werd op een opdrogende baan verreden en Wil Hartog bleek in die omstandigheden de sterkste. In de aanloop naar en tijdens de TT had hij darmklachten, waardoor hij zich eigenlijk niet fit genoeg voelde. Vanaf de tiende positie pakte hij op zijn privé-Suzuki echter meteen de kop, al werd hij wel nog even ingehaald door de later vallende Christian Estrosi. De rijder uit Abbekerk had uiteindelijk vijf seconden voorsprong op regerend kampioen Barry Sheene en tien tellen op Pat Hennen, die allebei op een Suzuki-fabrieksmotor reden.

Meer over de zege van Wil Hartog: MotoGP 25 juni 1977: Wil Hartog blikt terug op de mooiste dag van zijn leven

Jack Middelburg (500cc, 1980)

In 1980, slechts drie jaar na de zege van Hartog, was het in de 500cc opnieuw raak voor een Nederlander. Ook nu was de winnaar van de TT niet geheel fit, want Jack Middelburg liep nog altijd met veel schroeven en pennen in zijn been na een beenbreuk eind 1979. Hij trainde pole-position, maar verloor bij de duwstart op een halfnatte baan zo'n twintig plaatsen. Ondanks dat zijn Yamaha op slicks stond, kwam hij na de openingsronde alweer als vijfde door. In de derde ronde nam hij de leiding over, om die de rest van de race niet meer af te staan. De Italiaanse Suzuki-rijders Graziano Rossi - de vader van latere tienvoudig TT-winnaar Valentino Rossi - en Franco Uncini werden op meer dan 14 seconden gereden.

Egbert Streuer en Bernard Schnieders (zijspan, 1987)

De zijspannen maakten jarenlang ook onderdeel uit van het wereldkampioenschap en in 1987 leverde die klasse een Nederlandse combinatie op als winnaar van de TT van Assen. Egbert Streuer en bakkenist Bernard Schnieders kregen het voor elkaar. Vanaf de tweede plaats kwam het duo van Yamaha goed weg, om gedurende de race heel snel weg te lopen bij de achtervolgers. Aan de finish hadden Streuer en Schnieders een voorsprong van 24 seconden opgebouwd op Steve Webster en Tony Hewitt op een Krauser. Dat merk leverde met Alain Michel en Jean-Marc Fresc ook de nummers drie af.

Hans Spaan (125cc, 1989)

Na de overwinning van Streuer en Schnieders moest het publiek tot 1989 jaar wachten op een Nederlandse zege in de TT van Assen. Geen 500cc-zege, maar juist een succes in de lichtere 125cc-klasse. Hans Spaan had eerder dat jaar al de GP van Oostenrijk gewonnen en trainde zich op zijn Honda naar pole-position voor de race in Assen. Hij miste eerst de aansluiting met de kopgroep, maar vanaf de derde ronde knokte hij zich gestaag naar de leiding. Die raakte hij door een uitstapje door het gras even kwijt, om uiteindelijk tot het einde van de race stuivertje te wisselen met Àlex Crivillé van Rotax. Spaan won het duel met twee tienden voorsprong. Julián MIralles eindigde op Derbi als derde.

Egbert Streuer (zijspan, 1991)

De tot dusver laatste zege tijdens de TT van Assen werd in 1991 behaald door de enige tweevoudig winnaar uit Nederland: Egbert Streuer. Met de Britse bakkenist Peter Brown schreef hij met een zijspan van Krauser de race voor de tweede keer op zijn naam. Het duo kwam bij de start slecht weg, maar knokte zich daarna met een sterke inhaalrace terug naar voren. In de voorlaatste ronde worden Rolf Biland en Kurt Waltisperg van ADM bijgehaald en gepasseerd, om de race uiteindelijk te winnen. Het podium werd gecompleteerd door Paul en Charly Güdel op een Krauser. Voor drievoudig wereldkampioen Streuer bleek het zijn voorlaatste overwinning.

Overzicht Nederlandse winnaars TT van Assen