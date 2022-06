Van het begin van het wereldkampioenschap tot en met 2019 stond Assen onafgebroken op de kalender. Aan die reeks kwam door de pandemie in 2020 een eind. Dit weekend wordt de 91ste editie van de Dutch TT gehouden en de wedstrijd telt voor de 73ste keer mee voor het wereldkampioenschap.

In de begindagen was het circuit zo’n 16,5 kilometer lang, maar inmiddels is het circuit ingekort tot zo’n 4,5 kilometer en heeft het daarmee iets van zijn charme verloren. Desondanks blijft het voor veel coureurs één van de favoriete circuits op de kalender, alleen de echt grote coureurs komen op de erelijst van het TT Circuit terecht.

Meest succesvolle rijders in de TT Assen:

Angel Nieto – 15 overwinningen (9x 125cc, 6x 50cc)

Giacomo Agostini – 14 overwinningen (6x 500cc, 8x 350cc)

Valentino Rossi – 10 overwinningen (8x MotoGP, 1x 250cc, 1x 125cc)

Mike Hailwood – 9 overwinningen (4x 500cc, 2x 350cc, 3x 250cc)

Jim Redman – 9 overwinningen (1x 500cc, 4x 350cc, 3x 250cc, 1x 125cc)

Angel Nieto is met vijftien overwinningen de meest succesvolle coureur op het TT Circuit. De Spaanse legende won maar liefst negen keer de race in de 125cc-klasse, zes keer schreef hij de 50cc-race op zijn naam. Daarna volgt Giacomo Agostini op veertien overwinningen. Hij won zes daarvan in de 500cc, de zwaarste klasse op het programma.

Valentino Rossi nam afgelopen jaar afscheid van het TT Circuit, hij is tegenwoordig ereburger van Assen. De Italiaanse coureur haalde tien overwinningen op het TT Circuit, waarvan acht in de MotoGP-klasse. Rossi boekte in 2017 tevens zijn laatste MotoGP-overwinning op het TT Circuit.

Welke Nederlanders hebben de TT Assen gewonnen?

Paul Lodewijkx - 1986 (50cc)

Wil Hartog - 1977 (500cc)

Jack Middelburg - 1980 (500cc)

Hans Spaan - 1989 (125cc)

Nederland heeft een redelijk rijke geschiedenis in het wereldkampioenschap, maar de tijd van de grote successen ligt inmiddels alweer behoorlijk ver achter ons. In totaal hebben vier Nederlandse coureurs ooit een overwinning gepakt tijdens een WK-wedstrijd op het eigen TT Circuit. De eerste was in 1968 toen Paul Lodewijkx de 50cc-race op zijn naam schreef.

Daarna duurde het negen jaar voordat er weer een Nederlander zegevierde. Ditmaal was het Wil Hartog, bijgenaamd de Witte Reus, uit Abbekerk. Hartog won op 25 juni 1977 de 500cc-race. Jack Middelburg werd drie jaar later de winnaar van de 500cc-race. In 1989 boekte Hans Spaan de laatste Nederlandse overwinning in de TT. Hij won destijds de 250cc-wedstrijd.

Meest succesvolle merken in de TT Assen

Honda – 21 overwinningen

Yamaha – 18 overwinningen

MV Agusta – 15 overwinningen

Suzuki – 9 overwinningen

Gilera – 7 overwinningen

Ducati – 1 overwinning

Norton – 1 overwinning

Op het hoogste niveau hebben zeven verschillende merken een of meerdere TT’s gewonnen in Assen. Honda is de meest succesvolle formatie met maar liefst 21 overwinningen. Yamaha volgt daarna met 18 overwinningen, de meest recente werd de fabrikant geschonken door Fabio Quartararo in 2021. MV Agusta staat daarachter op 15 overwinningen.

Achtereenvolgende overwinningen in de TT van Assen

Fabio Quartararo won in 2021 de TT van Assen en is aankomend weekend opnieuw de favoriet. Het komt echter niet vaak voor dat een coureur twee jaar op rij de zege pakt. Valentino Rossi was in 2004 en 2005 de laatste die dat wist te presteren. In de 500cc-klasse presteerden Giacomo Agostini en Mick Doohan het om de race vijf jaar achter elkaar te winnen.

