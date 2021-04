TT Assen hoogstwaarschijnlijk 'met veel minder publiek'

De Nederlandse ronde van het MotoGP-kampioenschap ging vorig jaar bij hoge uitzondering niet door. Dit had alles te maken met het coronavirus en het feit dat het organiseren van evenementen onmogelijk was. Ook voor dit seizoen ziet het er nog niet rooskleurig uit dat het TT Circuit de volledige capaciteit kan benutten, maar wel wordt er gewerkt aan een plan om de races door te laten gaan.

“Het eerste en meest belangrijke zijn de races zelf en in tegenstelling tot vorig jaar ben ik best hoopvol dat het kan doorgaan”, verklaart Out. “Al zal er veel minder publiek bij zijn. Ik hoop dat het mogelijk is om publiek toe te laten, maar daar zal de komende weken meer duidelijkheid over komen. Het is in ieder geval niet in de aantallen die we normaal zien.”

De festiviteiten die jaarlijks rond de TT gehouden worden kunnen grotendeels niet doorgaan. Dit soort evenementen zijn voor 1 juli niet mogelijk. “Het is een groot feest in onze stad en ook dat is dit jaar niet mogelijk. Er komt in ieder geval een digitaal festival en ik hoop dat de organisatie enkele kleinere events kan organiseren.” Ook de traditionele TT-campings blijven in 2021 gesloten, voegt Out tot slot toe. Dat heeft een simpele reden: “Als je je bedenkt hoe het eraan toegaat op een TT-camping, met grote groepen vrienden en de gezelligheid, weet je dat afstand houden onmogelijk wordt."

Eerder deze week werd bekend dat ook de Grand Prix van Duitsland, een week voor de TT in Assen, zonder publiek verreden wordt. De Grand Prix van Nederland staat voor zondag 27 juni gepland. De laatste TT van Assen werd in 2019 verreden. Maverick Viñales was destijds de winnaar van de grote race.