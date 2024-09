Toptechnici wisselen massaal van MotoGP-team

Het hele MotoGP-seizoen stappen veel technici over van het ene na het andere team. Motorsport.com heeft vernomen dat er nog meer transfers aan zitten te komen. Zo gaat David Muñoz vertrekken bij VR46, waar hij nu race-engineer van Fabio di Giannantonio is. Muñoz stapt over naar Yamaha, waar hij de rechterhand van Álex Rins wordt. Patrick Primmer - die sinds 2022 race-engineer is bij de Japanse fabrikant - doet dat dit jaar nog, maar moet plaatsmaken voor de Spanjaard.

Muñoz werkte eerder al bij Yamaha. In de slotfase van de carrière van Valentino Rossi was hij een van de technische topmannen bij het team uit Iwata. Nadat Rossi het VR46 MotoGP-team opzette, stapte de Spanjaard over naar dat team om daar engineer van Luca Marini te worden. Na het vertrek van de halfbroer van Rossi kreeg Di Giannantonio Muñoz als assistent.

Muñoz is niet de enige die de deur bij VR46 dichttrekt. Ook elektrisch engineer Claudio Rainato verlaat het team en stapt over naar Pramac. Di Giannantonio's hoofdmonteur Jacques Roca vertrekt eveneens en kiest voor een avontuur bij het Honda-fabrieksteam. De verwachting is dat de vrijgekomen posities bij VR46 opgevuld worden door personeel vanuit het fabrieksteam van Ducati. Het merk uit Borgo Paginale ziet - na het aangekondigde vertrek van Pramac - VR46 nu als het belangrijkste satellietteam en is bereid enkele technici bij die renstal te stallen.

Ook bij het fabrieksteam zelf staat een wisseling in de planning. Volgend jaar komt Marc Márquez van Gresini over en om de aanpassing van de Spanjaard wat makkelijker te maken, wordt technisch topman Marco Rigamonti aangesteld als zijn rechterhand. Dit wist Motorsport.com eerder al te melden, maar is nu helemaal rond.

Grote veranderingen bij andere merken

Aprilia kan ook flink wat nieuwe gezichten verwachten. Niet alleen komt kampioenschapsleider Jorge Martín, maar de Spanjaard kiest ervoor om ook personeel mee te nemen. Zo is race-engineer Daniele Romagnoli bereid gevonden om met Martín van Pramac naar Aprilia te verhuizen. Toekomstig Aprilia-rijder Marco Bezzecchi weet in ieder geval dat elektronisch ingenieur Francesco Venturato wel blijft. De Italiaan werkt nu nog voor Maverick Viñales - die naar Tech3 KTM trekt - en zal volgend jaar voor Bezzecchin aan de slag gaan.

Waar personeel komt, vertrekt er ook personeel. José Manuel Cazeaux trekt met Viñales naar Tech3. Daarmee wordt onderstreept hoe goed de band tussen de twee heren is, want eerder werkten ze al bij Suzuki en nu bij Aprilia samen. Ook de andere toekomstige Tech3-coureur Enea Bastianini neemt een bekend gezicht mee. Alberto Giribuola krijgt een belangrijke rol voor Bastianini, met wie hij eerder bij Gresini samenwerkte.

Tot slot kan Honda nog een gerenommeerde naam verwelkomen. Christian Pupulin vertrekt bij KTM - waar hij nu de engineer van Jack Miller is - en stapt over naar het ploeterende Japanse merk om Marini bij te staan.