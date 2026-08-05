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Trackhouse verlengt contract Raúl Fernández tot en met 2028

Het Trackhouse-team maakte woensdag officieel bekend dat Raúl Fernandez heeft verlengd en de komende twee seizoenen bij de formatie van eigenaar Justin Marks blijft.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Na een lang getouwtrek dat bijna een half jaar heeft geduurd, bereikten het Noord-Amerikaanse team en de Spaanse coureur een akkoord dat nu officieel is gemaakt voor de komende twee seizoenen. Sterker nog, het was juist de duur van het contract die de gesprekken maandenlang liet vastlopen, aangezien de rijder altijd om een overeenkomst voor twee seizoenen heeft gevraagd, terwijl het team de voorkeur gaf aan een flexibelere oplossing.

Fernández, 25 jaar, maakte in 2022 de overstap naar MotoGP na een spectaculair seizoen in Moto2 het jaar ervoor, waarin hij acht overwinningen, zeven poles en 12 podiumplaatsen behaalde; cijfers die echter niet genoeg waren om het kampioenschap te winnen, dat naar zijn teamgenoot bij KTM Factory Racing, Remy Gardner, ging met slechts vier punten verschil.

"Bij Trackhouse Racing Team zijn we verheugd aan te kondigen dat Raúl Fernández de komende twee seizoenen bij het team blijft. Sinds het begin van het traject van dit team is Raúl volledig toegewijd geweest aan onze missie en doelstellingen. Hij is gegroeid als rijder, zowel op de motor als in zijn voorbereiding, aanpak en volwassenheid. Wij geloven dat dit team en deze motoren klaar zijn om de komende jaren een constante bedreiging voor het kampioenschap te vormen en dat Raúl ons kan helpen grote successen in deze sport te behalen", legt Marks, de eigenaar van het team, uit.

 

Op slechts 21-jarige leeftijd promoveerde de Oostenrijkse fabrikant hem naar MotoGP met het team KTM Tech3, in wat een zeer ingewikkeld seizoen werd voor Fernández, die zich aan het einde van het jaar wist los te maken uit zijn contract om zich aan te sluiten bij het project CryptoDATA RNF MotoGP Team, satellietteam van Aprilia Racing, waarmee hij het seizoen 2023 voltooide.

Na de overname van het team door Trackhouse rijdt Raúl dit jaar zijn derde seizoen voor de Noord-Amerikaanse formatie, waarmee hij vorig jaar zijn eerste overwinning in de koningsklasse behaalde door de GP van Australië te winnen, naast het podium in Valencia, waar hij als tweede eindigde. Dit jaar heeft de Madrileen al drie podiumplaatsen behaald in Thailand, Assen en op de Sachsenring, en jaagt hij op zijn eerste overwinning van het seizoen.

Fernández zal in 2027 een duo vormen met de Italiaanse rijder Enea Bastianini, die na twee rampzalige seizoenen bij Tech3-KTM zijn contract met de Oostenrijkse fabrikant wist te ontbinden om de overstap te maken naar het Noord-Amerikaanse team, met de belofte van Aprilia dat hij volledige steun van de fabrikant uit Noale zou krijgen.

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