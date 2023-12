Trackhouse verlengt contract met Aprilia, hoopt op fabrieksmotoren in 2024

Vorige week werd bekend dat Trackhouse Racing vanaf 2024 op de MotoGP-grid staat. De Amerikaanse formatie van Justin Marks en rapper Armando Christian 'Pitbull' Perez neemt de startbewijzen over van RNF Racing, dat wegens het schenden van de participation agreement uit het kampioenschap werd gezet. Trackhouse wordt komend seizoen het satellietteam van Aprilia, maar inmiddels is duidelijk dat dit in de daaropvolgende jaren ook zo blijft. "We hebben een meerjarig contract getekend met Aprilia", zegt Marks in gesprek met Motorsport.com. "In onze ogen was het een fout geweest om voor één jaar te tekenen, om daarna voor een ander merk te kiezen."

De afgelopen maanden waren door het opzetten van het MotoGP-project druk voor Marks, die met Trackhouse een groot deel van de structuur van RNF heeft overgenomen. Zo blijven Miguel Oliveira en Raul Fernandez aan als rijders, terwijl ook het gros van de medewerkers de overstap maakt naar de nieuwe renstal. Marks komt zelf aan het hoofd van het team te staan, terwijl PJ Rashidi wordt aangesteld als directeur. Ook Wilco Zeelenberg maakt de overstap naar Trackhouse, hij mag opnieuw de rol van teammanager vervullen. Samen met het verlengen van de overeenkomst met Aprilia voelt het team zich zo goed mogelijk voorbereid, ondanks de zeer korte aanlooptijd richting het nieuwe seizoen.

Tijdens de teampresentatie van Trackhouse eerder deze maand in Italië liet Aprilia Racing CEO Massimo Rivola al doorschemeren dat de fabrikant en het team nauwer willen samenwerken dan het geval was met RNF. Marks sluit zich daar bij aan. "We willen niet simpelweg een klantenteam van Aprilia zijn, maar juist een partner om het merk te helpen de wereldtitel te winnen. Onze intentie is om voor overwinningen te vechten. Binnen drie tot vijf jaar willen we het beste onafhankelijke team van de paddock zijn. Ook willen we een aantrekkelijke plaats zijn voor de beste rijders en technici", spreekt de ambitieuze teameigenaar, die zijn team in de NASCAR Cup Series ook in een korte tijd naar overwinningen leidde.

Het is de bedoeling dat Trackhouse vanuit de faciliteiten van Aprilia in Noale gaat opereren. "De motoren zullen daar geassembleerd en geprepareerd worden en dat gaat ons helpen", vervolgt Marks, die verwacht dat Oliveira en Fernandez in 2024 al over het nieuwste materiaal kunnen beschikken. "We pushen Aprilia om al in 2024 twee fabrieksmotoren te hebben. Dat hadden ze eerst niet in gedachten, maar ze werken zo hard mogelijk om dat te bereiken. Waarschijnlijk hebben we er eentje bij de eerste race in Qatar, waarna de tweede na enkele races arriveert."