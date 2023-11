Trackhouse Racing in beeld als nieuw MotoGP-satellietteam Aprilia

Maandag kondigde MotoGP-promotor Dorna Sports aan dat RNF Racing geen toestemming krijgt om in 2024 aan de start te verschijnen. De reden daarvoor is het herhaaldelijk overtreden van het zogenaamde participation agreement, waardoor het team het publieke imago van de MotoGP geschaad heeft. Dit volgde nadat er tijdens het raceweekend in Valencia verhalen naar buiten waren gekomen dat RNF Racing - en in het bijzonder titelsponsor en grootaandeelhouder CryptoData - in financiële problemen zou verkeren en overgenomen zou worden, iets wat de renstal in een uitgebreide verklaring ontkende. Voormalig teambaas Razlan Razali bevestigde maandag tegenover Motorsport.com echter dat er nog schulden openstonden bij diverse leveranciers, waarbij hij met de beschuldigende vinger naar CryptoData wees.

Dorna maakte in het korte statement ook duidelijk dat het zou kijken naar inschrijvingen voor een nieuw satellietteam voor Aprilia, dat vanaf 2024 op de grid moet staan. Motorsport.com heeft vernomen dat het gaat om Trackhouse Racing, een Amerikaans raceteam van Justin Marks en Armando Christian Perez - beter bekend als rapper 'Mr. Worldwide' Pitbull - dat sinds 2021 actief is in de NASCAR Cup Series. Sindsdien werden in die klasse vier overwinningen gescoord met Ross Chastain, terwijl Shane van Gisbergen dit jaar in Chicago een historische zege behaalde in zijn eerste NASCAR-race. Deze website heeft vernomen dat de investeerders in Trackhouse graag willen uitbreiden naar het wereldtoneel, waarbij de eigenaren de MotoGP daarvoor als beste optie zien.

Trackhouse moet het officiële inschrijvingsproces volgen en aan alle voorwaarden van Dorna voldoen om op de MotoGP-grid te belanden. Ook moet dit gebeuren met steun van een fabrikant, wat in dit geval Aprilia is. De Amerikaanse formatie, die eigenlijk in 2025 aan de start van de MotoGP wilde verschijnen, heeft plannen om de banden met de Italiaanse fabrikant aan te halen om tot een soortgelijke samenwerking als tussen Pramac en Ducati te komen. Een bron binnen Aprilia stelt dat het merk blij is met het project van Trackhouse en dat een officiële aankondiging in de komende dagen moet komen. Hoogstwaarschijnlijk komen Miguel Oliveira en Raul Fernandez uit voor het team, doordat ze voor 2024 al een contract bij Aprilia hebben en eigenlijk voor RNF zouden racen. Mogelijk krijgt een van hen volgend jaar ook een actuele RS-GP, mits de fabrikant daar alles rond voor krijgt.

Ondanks het noodgedwongen vertrek van RNF Racing staat Fernandez dinsdag gewoon aan de start van de MotoGP-test in Valencia. Hij krijgt dan ondersteuning van monteurs van de fabrikant, terwijl de rest van RNF in afwachting van nieuwe contracten met Trackhouse alvast met vakantie kan. Oliveira ontbreekt tijdens de testdag, nadat hij in de sprintrace in Qatar een schouderblad brak.