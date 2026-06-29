Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”

Trackhouse-teambaas Davide Brivio gelooft dat Ai Ogura en Rul Fernandez alle lof verdienen voor het verslaan van het fabrieksteam van Aprilia en de overwinning in de Dutch Grand Prix.

Ogura leidde Fernandez in een historische 1-2 voor de Amerikaanse formatie in de MotoGP-race van zondag op Assen, waarbij de twee Trackhouse-rijders polesitter Jorge Martin in de slotronden succesvol voorbijgingen.

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Het resultaat was de bekroning van een perfect weekend voor Trackhouse in Nederland, nadat Fernandez op zaterdag de sprintrace won en Ogura vlak achter hem als tweede finishte.

Hoewel Marco Bezzecchi gedurende de trainingen de snelste rijder was en Martin de snelste ronde in de kwalificatie reed, konden de fabrieksrijders van Aprilia niet op tegen het satellietteam Trackhouse toen het er het meest toe deed.

Brivio zei dat de resultaten van afgelopen weekend te danken waren aan de Trackhouse-rijders die het verschil maakten, en niet aan het team dat meer prestaties uit de RS-GP haalde dan de fabriek.

“Het is ook belangrijk om te begrijpen en te weten dat we precies hetzelfde materiaal hebben [als het fabrieksteam van Aprilia],” zei Brivio. “We delen alle informatie. Onze engineers hebben elke dag allemaal samen vergaderingen, dus er is volledige openheid over alles.

“Ik denk dat onze rijders dit weekend waarschijnlijk beter waren. Ze vonden de manier om sneller te zijn, want in de laatste sector waren vooral Ai, maar ook Raul, fantastisch.

“We hadden een ongelooflijke en enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ik denk gewoon dat onze rijders waarschijnlijk een manier hebben gevonden om sneller te zijn, allebei samen.

“Er is niets dat we beter doen dan het fabrieksteam, behalve gewoon naar buiten gaan en proberen het beste te doen wat we kunnen.”

Zowel Fernandez als Ogura presteerden tijdens het seizoen 2025 soms ondermaats, waarbij Trackhouse slechts 261 punten scoorde tegenover 395 voor het door Noale zelf ingeschreven team.

Dit jaar bezetten Aprilia en Trackhouse echter de eerste twee plaatsen in het klassement, waarbij het gat tussen de twee is geslonken tot 73 punten.

Massimo Rivola, CEO of Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Het is om veel redenen ongelooflijk,” zei Brivio over de 1-2-finish. “Het team kwam vrij jong de paddock binnen. We zijn geen fabrieksteam.

“We hadden Ai Ogura vorig jaar als rookie, die zich ontwikkelde. We hadden Raul Fernandez met groot talent, groot potentieel, en we probeerden hem in een positie te brengen waarin hij dat talent kon uiten. Aprilia heeft geweldig werk geleverd met de ontwikkeling.”

Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola gaf geen definitief antwoord toen hem werd gevraagd hoe Trackhouse het op Assen beter deed dan de fabrieksformatie, en zei alleen dat het resultaat het algemene niveau van Noale zou optillen.

“Ik ben echt oprecht blij voor hen. Ik heb altijd gezegd dat ik de dag wilde zien waarop ze ons konden verslaan, en dat hebben ze gedaan, twee dagen op rij,” zei hij.

“We delen alle informatie, we hebben vergaderingen met onze engineers samen met hen. We hebben Fabiano Sterlacchini [technisch directeur van Aprilia] en veel mensen die de informatie met hen delen, en dus zijn we erg blij met wat ze doen.

“We hebben hen nodig, we hebben hen nodig om snel te zijn, want als zij snel zijn, is de kans groot dat wij ook iets van hen leren en dan worden wij ook sneller."

Wat ging er mis met het Aprilia-duo?

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Martin leidde een groot deel van de race vanaf poleposition, maar was uiteindelijk machteloos om zich te verdedigen tegen de Trackhouse-rijders, die hem in snelle opeenvolging in ronden 17 en 18 voorbijstaken.

Rivola zei dat Martin het tempo van de Trackhouse-rijders miste en tevreden was met de derde plaats en het pakken van de leiding in het kampioenschap.

“Ik denk dat hij dit raceweekend het maximale eruit heeft gehaald van wat hij kon,” zei hij over de kampioen van 2024. “Je kunt zien dat hij op vrijdag en zelfs op zaterdagochtend niet zo veel vertrouwen had in de motor vergeleken met de andere drie.

“Dus dit weekend liet hij zien dat wanneer het tijd is om te presteren, hij het juiste doet. Dat is iets heel belangrijks voor zijn visie op het kampioenschap.”

Aprilia liep een mogelijke 1-2-3-4-uitslag mis nadat Bezzecchi in ronde 2 crashte terwijl hij Ducati’s Marc Marquez achtervolgde voor de derde plaats.

De 27-jarige werd voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, maar werd later op zondag ontslagen nadat scans bevestigden dat hij geen blessures had opgelopen.

Bezzecchi verscheen niet voor zijn afspraak na de race om uitleg te geven over zijn incident op hoge snelheid in bocht 15, maar Rivola gelooft dat de crash aan hemzelf te wijten was.

“Gewoon te snel,” zei hij.” Ik denk eerlijk gezegd dat de Aprilia niet alleen sterk was in bocht 15; in alle zeer snelle delen van het circuit liet de Aprilia zien dat hij iets speciaals heeft. Maar we moeten met alle vier de motoren het maximale eruit halen en benutten, niet slechts met drie.

“Uiteraard misten we één motor, ik denk dat we de kans hadden om vier Aprilia’s vooraan te hebben, dus het is jammer dat we niet hebben waargemaakt wat mogelijk had kunnen zijn.”

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