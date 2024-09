In de aanloop naar de MotoGP Grand Prix van Aragón verklapte teambaas Davide Brivio aan MotoGP.com dat Trackhouse Racing Team een andere weg inslaat en na afloop van het huidige seizoen afscheid neemt van teammanager Wilco Zeelenberg. "Dit is iets wat we besproken hebben en we hebben dit besluit genomen", antwoordde een ietwat verraste Brivio, die daarmee een bevestiging gaf op de geruchten die al in de paddock rondgingen. De Italiaan gaf tevens aan dat het geen gemakkelijk besluit was voor Trackhouse om afscheid te nemen van Zeelenberg, die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de renstal.

"Ik wil Wilco veel credits geven voor wat hij heeft gedaan. Ik trof hier bij mijn komst een team aan dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Dat team blijft richting volgend jaar grotendeels ongewijzigd, dus hij krijgt de credits voor wat hij heeft opgebouwd", complimenteerde Brivio de eenmalig Grand Prix-winnaar. Toch besloot hij dat hun wegen na het huidige MotoGP-seizoen gaan scheiden. "Als Trackhouse dachten we dat we misschien voor de toekomst een andere weg moesten inslaan. Enerzijds is dit heel jammer, maar aan de andere kant is het ook business. Het is altijd een moeilijke situatie en het was lastig om tot deze conclusie te komen."

Voormalig Grand Prix-rijder Zeelenberg werkte sinds begin 2024 voor Trackhouse, dat dit jaar debuteerde in de MotoGP. Het Amerikaanse team van voormalig NASCAR-coureur Justin Marks nam de inschrijving over van RNF Racing, waar de Nederlander sinds 2019 voor werkte toen het team als Petronas SRT debuteerde in de koningsklasse. Daarvoor was Zeelenberg teammanager van Jorge Lorenzo en Maverick Viñales bij het fabrieksteam van Yamaha. Voor dat merk werkte hij eerder al als hoofd van het fabrieksteam in World Supersport. Het is nog onduidelijk wat Zeelenberg na zijn avontuur bij Trackhouse gaat doen. Ook is nog niet bekend wie door het team wordt aangewezen als zijn vervanger. Wel is duidelijk dat Raúl Fernández en nieuwkomer Ai Ogura in 2025 het rijdersduo vormen.