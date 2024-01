Trackhouse presenteert livery voor eerste seizoen in MotoGP

Eind 2023 werd duidelijk dat Trackhouse Racing in 2024 debuteert in de MotoGP. Het team van ondernemer Justin Marks en artiest Armando Christian Perez was al actief in de NASCAR Cup Series en neemt dit jaar de MotoGP-inschrijving van RNF Racing over. De licentie van het Maleisische team werd namelijk ingetrokken wegens het schenden van het participation agreement.

Vrijdagavond lokale tijd (zaterdagochtend in Nederland) gaf Trackhouse het officiële startsein van het eerste seizoen in de MotoGP door in Los Angeles de livery voor 2024 te onthullen. Dat gebeurde in het bijzijn van Miguel Oliveira en Raul Fernandez, die dit jaar het rijderspaar vormen.

Dat doet het duo op een opvallende machine die komend seizoen niet te missen is op het circuit. De basis van de motor is wit, aangevuld met de rode en blauwe stars and stripes van de Amerikaanse vlag. De kleurstelling is enigszins vergelijkbaar met die van de aankondiging van december jongstleden. Als kleine hint naar motorleverancier Aprilia is er onderaan de voorvleugel een Italiaanse vlag te zien.

Net als voorganger RNF gaat Trackhouse in 2024 dus gebruikmaken van motoren van Aprilia. Dat blijft de komende jaren ook zo, want het team heeft het contract met de Italiaanse fabrikant afgelopen winter met meerdere jaren verlengd. Bovendien kunnen Oliveira en Fernandez zich dit jaar ook verheugen op het nieuwste materiaal van Aprilia, nadat RNF het afgelopen seizoen moest doen met de RS-GP uit 2022. Oliveira kan vanaf de openingsrace, Grand Prix van Qatar, al beschikken over de RS-GP van 2024, voor Fernandez geldt dat hij daar nog enkele races op moet wachten. Wel staat de Spanjaard in de openingsrace aan de start met het nieuwste motorblok, doordat deze op de donderdag in Qatar gehomologeerd worden voor het hele seizoen.

Trackhouse is het vierde team dat haar livery voor het MotoGP-seizoen 2024 heeft onthuld. Vorige week beet Gresini Racing het spits af, waarna het fabrieksteam van Ducati en VR46 dat afgelopen week eveneens deden. Op maandag 29 januari is GasGas Tech3 het volgende team dat de livery voor het nieuwe seizoen presenteert.