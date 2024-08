Trackhouse trekt debutant Ogura aan met meerjarig MotoGP-contract

Momenteel is Ai Ogura bezig met zijn vierde seizoen in de Moto2, maar dat wordt meteen ook zijn laatste in de middelste klasse van het wereldkampioenschap. Donderdag heeft Trackhouse Racing Team bevestigd dat de 23-jarige Japanner in 2025 de stap naar de MotoGP zet, iets waar Motorsport.com vorige maand al over berichtte. Ogura heeft een tweejarig contract getekend bij de Amerikaanse renstal en ligt dus tot en met 2026 vast bij het team van coureur en ondernemer Justin Marks. Hij komt aan de zijde te rijden van Raúl Fernández, die vorige maand zijn contract bij Trackhouse al verlengde. Het houdt ook in dat Miguel Oliveira na twee jaar vertrekt bij het team.

Ogura krijgt bij Trackhouse de voorkeur boven onder meer Joe Roberts. De Amerikaan heeft gesprekken gevoerd met het Amerikaanse team, maar die leverden geen resultaat op. Het betekent dat Ogura na twee volledige Moto3-seizoenen en vier campagnes in de Moto2 de stap naar de koningsklasse maakt. In de lichtste Grand Prix-klasse won hij nooit een race, maar mede door zeven podiumplaatsen werd hij in 2020 achter Albert Arenas en Tony Arbolino derde in de titelstrijd. Daarna volgde de stap naar de Moto2 met Honda Team Asia. Met die formatie greep Ogura in 2022 net naast de wereldtitel, om daarna door blessureleed moeizaam uit de startblokken te komen in 2023. Dit jaar racet hij bij MT Helmets - MSI op een Boscoscuro en met twee overwinningen in tien Grands Prix staat hij momenteel tweede in de tussenstand op 18 punten van teamgenoot Sergio García.

Dat Ogura zijn MotoGP-debuut in de kleuren van Trackhouse gaat maken, is enigszins opmerkelijk te noemen. Sinds zijn debuut in het wereldkampioenschap in 2018 heeft de rijder uit Kiyose altijd met de steun van Honda geracet. Eind 2023 verlengden beide partijen hun sponsorovereenkomst nog, maar dat komt na de huidige jaargang ten einde omdat hij dan op een Aprilia stapt. Waarschijnlijk is Ogura volgend jaar ook de enige Japanner op de MotoGP-grid. Momenteel is die eer nog voor Takaaki Nakagami, maar het heeft er alle schijn van dat hij na dit seizoen bij LCR Honda plaats moet maken voor de Thai Somkiat Chantra.

Na de bevestiging van Ogura bij Trackhouse zijn er nog slechts vijf MotoGP-zitjes vrij met het oog op 2025. Wel is grotendeels al duidelijk welke rijders deze plekjes moeten gaan invullen. VR46 trekt protegé Franco Morbidelli hoogstwaarschijnlijk aan voor het plekje naast Fabio di Giannantonio. Daardoor wordt Fermín Aldeguer de vervanger van Marc Márquez bij Gresini, zodra hij naar het fabrieksteam van Ducati verkast. Chantra is dus de topfavoriet voor het plekje bij LCR Honda, waardoor alleen Pramac nog overblijft. Het nieuwe satellietteam van Yamaha kiest waarschijnlijk voor Oliveira en Jack Miller, die een maand geleden nog op weg leek naar de uitgang in de MotoGP.