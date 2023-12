Trackhouse-baas: MotoGP werkt aan tweede race in Verenigde Staten

In navolging van de Formule 1, dat inmiddels al drie Grands Prix in de Verenigde Staten organiseert, hoopt de MotoGP ook definitief voet aan de grond te krijgen in Noord-Amerika. Nadat er in 2013 afscheid werd genomen van Laguna Seca en in 2015 van Indianapolis is het Circuit of the Americas momenteel het enige circuit dat door de klasse bezocht wordt. Promotor Dorna Sports zal de komst van het Amerikaanse Trackhouse Racing echter toejuichen. De renstal van Justin Marks en rapper Pitbull neemt de inschrijving van RNF Racing over, komt uit met Aprilia's en zet Miguel Oliveira en Raul Fernandez in als coureurs.

De komst van Trackhouse Racing is wat Dorna betreft een belangrijke stap om de interesse van het Amerikaanse publiek te trekken. Dat ziet het bedrijf ook als een belangrijke pijler voor de groeistrategie van de klasse in de Verenigde Staten. Een van de zaken waar Dorna op de middellange termijn naar kijkt om daar te groeien, is het toevoegen van een tweede Grand Prix op Amerikaans grondgebied. Dat is iets waar Marks graag aan meewerkt, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com. "De Verenigde Staten is een groot land en het zou helpen als er meer dan één Grand Prix zou komen. Alleen een aankondiging en de promotie van een nieuw circuit zou de MotoGP al laten schitteren. Mensen zijn aangetrokken tot dingen die ze nog niet hebben gezien en ik weet dat Dorna eraan werkt", zegt Marks.

"Ik weet niet hoe deze gesprekken momenteel gaan, maar we zijn bereid om te helpen", vervolgt de voormalig NASCAR-coureur. Hij ziet echter ook dat er momenteel maar weinig circuits zijn die qua veiligheid zijn goedgekeurd door de FIM. "Er zijn niet veel circuits waar we heen kunnen gaan. We hebben enkele fantastische faciliteiten in de Verenigde Staten, maar de meeste zijn ontworpen voor autosport. Er worden wel enkele circuits gebouwd die zeker aan de standaard van de MotoGP voldoen. Mogelijk gebeurt het nog niet volgend jaar of het jaar erna, maar er zijn zeker circuits in ontwikkeling die dat mogelijk moeten maken."

Een van de circuits waar Marks op doelt, is Flatrock Motorsport Park. Momenteel is dit circuit, dat op zo'n twee uur van Nashville, Tennessee ligt, nog in aanbouw en naar verwachting worden de werkzaamheden ergens is 2024 afgerond. Officials van Dorna hebben al een bezoek gebracht aan het circuit, dat zelfs al een intentieverklaring zou hebben getekend.