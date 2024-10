Het komt niet echt als een verrassing, maar Miguel Oliveira moet ook de MotoGP-race in Thailand aan zich voorbij laten gaan. De Portugese coureur viel op vrijdag in Indonesië tijdens de trainingen op een nare manier van zijn Aprilia, waarbij zijn pols op meerdere plekken brak. Trackhouse Racing verklaarde in eerste instantie dat Oliveira twee races aan de kant zou staan, maar na de races in Japan en Australië komt de race op Buriram nog te vroeg.

Oliveira heeft nog niet alle functies in zijn pols weer terug na de breuk. De rijder is nog volop in fysiotherapie om het hele gewricht weer te kunnen gebruiken. Hoewel Trackhouse niet heeft gecommuniceerd wanneer ze hem weer op de machine verwachten, heeft het er alle schijn van dat ook de race na Thailand in Maleisië nog te vroeg komt. "Hoewel er vooruitgang is geboekt, is er nog geen datum waarop we hem terug in competitie brengen", verklaart de renstal onder leiding van Davide Brivio.

Net als in Japan en Australië mag Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori de Aprilia RS-GP van Oliveira in Thailand besturen. De Italiaan is echter ook niet volledig fit. Hij viel in Australië hard van de machine af en blesseerde daarbij zijn arm. Na de valpartij reed Savadori in eerste instantie nog verder, maar vanwege een gebrek aan kracht in de arm moest hij uiteindelijk toch de race staken en reed hij vroegtijdig de pitbox binnen. De verwachting is dat 31-jarige rijder wel fit wordt bevonden voor de race in Thailand.

Zo loopt het laatste seizoen van Oliveira bij Trackhouse anders dan hij had gehoopt. Na dit seizoen stapt hij over naar Pramac, waar hij met een Yamaha gaat rijden. Zijn plekje bij Trackhouse wordt volgend jaar overgenomen door Ai Ogura.