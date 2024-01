Trackhouse beschikt over actueelste MotoGP-motor Aprilia in 2024

Trackhouse Racing debuteert in 2024 op de MotoGP-grid. Het nieuwe satellietteam van Aprilia heeft de startbewijzen overgenomen van RNF Racing, waarvan de licentie is ingetrokken wegens het schenden van de deelnemersovereenkomst. De Maleisische renstal reed in 2023 voor het eerst met materiaal van Aprilia en kreeg niet de nieuwste versie van de RS-GP, maar de versie uit 2022. Kort na de aankondiging dat Trackhouse de lege plek van RNF opvult, gaf teameigenaar Justin Marks al aan dat zijn team in 2024 wél over het actueelste materiaal hoopte te beschikken. Het grootste vraagteken hierbij was echter of Aprilia wel in staat zou zijn om zowel het fabrieksteam als Trackhouse te voorzien van de 2024-motorfietsen.

Inmiddels heeft Trackhouse die duidelijkheid gekregen, want in 2024 beschikt het Amerikaanse team inderdaad over de actueelste versie van de RS-GP. Dat heeft Aprilia Racing CEO Massimo Rivola bevestigd tegenover SpeedWeek. Door de relatief korte aanlooptijd wordt het nieuwe model gefaseerd geïntroduceerd bij de renstal van Marks en rapper Pitbull. Miguel Oliveira krijgt als eerste de beschikking over de 2024-versie van de RS-GP, dat gebeurt uiterlijk tijdens de MotoGP-seizoensouverture in Qatar. De Portugees krijgt voorrang doordat hij meer ervaring en betere resultaten kan laten zien dan teamgenoot Raul Fernandez. De Spanjaard moet de eerste races van het aankomende seizoen nog op de 2023-versie rijden, maar krijgt rond de GP van Italië in Mugello eveneens het nieuwste materiaal. Wel begint Fernandez met het nieuwste motorblok van Aprilia aan het nieuwe seizoen, omdat een verandering hiervan niet is toegestaan nadat de motorblokken gehomologeerd worden op de donderdag in Qatar.

In de loop van het MotoGP-seizoen 2024 rijden alle vier Aprilia-rijders dus op het actueelste materiaal. Voor fabrieksrijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales stond dat al vast. Zij profiteren er mogelijk ook van dat de rijders van Trackhouse Racing overstappen op de nieuwste versie van de RS-GP. Doordat beide teams straks met vrijwel identieke motorfietsen in actie komen, wordt het onderling uitwisselen van data een stuk eenvoudiger. Dat maakt het ook makkelijker om tijdens de vrijdagse trainingen sneller tot een bruikbare afstelling te komen. Voor Aprilia is het logistiek gezien bovendien handiger om vier dezelfde motorfietsen in te zetten wat betreft reserveonderdelen.