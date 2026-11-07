MotoGP GP van Qatar

Toto Wolff neemt het op voor MotoGP rond Qatar: ‘Rijders weten niet wat er speelt’

De teambaas van Mercedes in de Formule 1 zegt dat hij respect heeft voor degenen die niet naar Qatar willen reizen, maar verdedigt de beslissing van de MotoGP-organisatoren

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 11:30

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Toto Wolff, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes F1-topman Toto Wolff heeft de beslissing van MotoGP verdedigd om dit weekend door te gaan met de Grand Prix van Qatar op het Losail International Circuit, ondanks de moeilijke situatie in het Midden-Oosten door het gewapende conflict waarin de Verenigde Staten en Israël tegenover Iran staan.

F1, dat net als MotoGP eigendom is van Liberty Media, houdt het evenement in Qatar nauwlettend in de gaten. Dat gaat door ondanks fel verzet van de rijders in de koningsklasse.

De rijders stuurden meerdere brieven naar de organisatoren, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), en hielden een aantal vergaderingen om hun verzet tegen een reis naar Qatar kenbaar te maken en uiteindelijk te proberen te voorkomen dat de race zou doorgaan.

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Het geschil heeft voor ongekende spanningen gezorgd, waarbij de rijders garanties eisen voor het geval een mogelijke evacuatie nodig is als de situatie gevaarlijk wordt, terwijl MGPSEG volhoudt dat de ronde op Losail veilig was nadat adjunct-CEO Carlos Ezpeleta vorige week persoonlijk naar de locatie was afgereisd.

Noch Yamaha noch satellietteam Pramac neemt deel, omdat de in Iwata gevestigde fabrikant zijn rijders verbiedt om naar gebieden te reizen die door een gewapend conflict worden getroffen.

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Hoewel MotoGP zich pas in maart weer zorgen hoeft te maken over de Golfregio, wanneer de Grand Prix van Qatar van 2027 op het programma staat, moet F1 er dit jaar nog mee omgaan. De races op Losail en in Abu Dhabi staan gepland om het seizoen 2026 af te sluiten in de laatste week van november en de eerste week van december.

Het standpunt van Liberty Media en de FIA is vergelijkbaar met dat van MotoGP, aangezien zij hebben geprobeerd iedereen gerust te stellen dat de twee races doorgaan. Naar verluidt neemt de klasse dinsdag een definitief besluit over de vraag of de races in het Midden-Oosten wel of niet kunnen doorgaan, waarbij Imola zich voorbereidt om als reserveoptie de plek van Abu Dhabi in te nemen.

Vrijdag verdedigde Wolff tijdens de FIA-persconferentie voor teambazen bij de Grand Prix van Brazilië de beslissing van MotoGP en verwierp hij de kritiek van de rijders, al zegt hij dat hij begrip heeft voor degenen die niet naar de regio willen reizen.

“Stefano [Domenicali, CEO van F1] en Mohammed [Ben Sulayem, FIA-president] hebben heel duidelijk gemaakt dat de Formule 1 wordt geleid door internationale richtlijnen, of die nu betrekking hebben op reisbeperkingen, luchtvaartmaatschappijen die niet vliegen, waarschuwingen in de regio of het soort informatie dat door lokale overheden wordt verstrekt”, begon Wolff.

“Het is dus niet alleen een kwestie van rekening houden met de promotors, maar ook met wat lokale overheden doen. Naar mijn mening moeten we onze beslissingen daarop baseren, en daar ben ik het volledig mee eens.

“Ik denk dat wanneer coureurs zich uitspreken – die vanuit geopolitiek oogpunt niets weten van wat er aan de hand is, maar wel een publiek hebben dat naar hen luistert – dat mediawaarde oplevert. Maar als ik in dezelfde situatie had gezeten, had ik hetzelfde gedaan als de MotoGP-leiding. Als je wilt racen, ga dan. Als je niet wilt, ga dan niet – zo simpel is het – en iedereen kan daarover zijn eigen beslissing nemen, en dat respecteer ik.”

In feite heeft MotoGP, in tegenstelling tot wat Wolff suggereert, de rijders niet aangemoedigd om hun eigen beslissingen te nemen over een reis naar Qatar dit weekend, en ook geen verklaring afgelegd waaruit bleek dat deelname een individuele keuze kon zijn.

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"Natuurlijk moeten we nauwlettend in de gaten houden wat er de komende dagen en weken gebeurt, en Domenicali volgt alles om de situatie te monitoren. Als de zaken gevaarlijker zouden worden en we dergelijke informatie zouden ontvangen, zou hij samen met Ben Sulayem de eerste zijn om degenen te beschermen die van plan waren af te reizen, en daarom volg ik de richtlijnen die ik krijg”, zei de Oostenrijker.

“Intern is het niet ter sprake gekomen [het idee om niet naar Qatar en Abu Dhabi te gaan]; het is geen gespreksonderwerp geweest, maar als iemand zich ongemakkelijk voelt bij het reizen, is dat iets wat ik altijd zou respecteren, en misschien zou het een kans zijn om iemand anders een kans te geven.

"Het zou niets veranderen aan onze relatie; ik heb altijd gerespecteerd dat sommige mensen misschien niet naar bepaalde grand prix-evenementen willen gaan, en zo zie ik het op dit moment.”

Fred Vasseur, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fred Vasseur van Ferrari nam een vergelijkbaar standpunt in als Wolff: “Zoals Toto heeft gezegd, denk ik dat onze organisatie behoorlijk solide is; ik heb het volste vertrouwen in de FIA, in FOM en in Stefano, dus we zullen zien wat we doen.

"Wat betreft de vraag of we intern twijfels hebben: eerlijk gezegd zitten we midden in het seizoen, met negen races in elf weken; iedereen is gefocust op de huidige reeks van drie races op rij, en misschien komt de kwestie wat later aan bod.

"Maar dat is vandaag niet het geval en hoe dan ook zullen we de beslissing van alle teamleden respecteren. Als iemand twijfels heeft en niet wil gaan, zullen we diens beslissing respecteren, maar vooralsnog hebben we enorm veel vertrouwen in ons systeem en onze organisatie.”

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- Het Motorsport.com-team

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