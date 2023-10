KTM-puzzel gelegd: Acosta naar GasGas in 2024, Espargaro verliest plekje

Het aanstormende supertalent Pedro Acosta gaat in 2024 zijn MotoGP-debuut maken voor GasGas. Het satellietteam van KTM heeft bekendgemaakt dat de Spanjaard naast Augusto Fernandez volgend jaar op de machine te vinden is. Pol Espargaro wordt voor bewezen diensten bedankt en moet volgend jaar de races vanaf de zijlijn bekijken. Met deze beslissing is de puzzel voor KTM gelegd. Het hele seizoen waren vijf coureurs bevestigd voor slechts vier zitjes, waardoor er veel geruchten gingen over welke coureur buiten de boot zouden vallen.

"We hadden als GasGas een hele moeilijke keuze te maken", verklaart Pit Bereir, motorsport-directeur van het team. "Augusto heeft in de MotoGP indrukwekkende eerste stappen gezet en we zijn er volledig van overtuigd dat hij zijn intelligentie en snelheid alleen nog maar verder kan ontwikkelen." De Oostenrijker vertelt ook dat hij blij is om Acosta binnen de gelederen te krijgen: "Pedro is een speciaal talent en heeft al zoveel, zo snel gewonnen. 2024 gaat voor hem een leerzaam jaar worden tussen de grote mannen in de MotoGP."

Acosta heeft een bijzonder goed trackrecord. De jonge Spanjaard won in 2021 het Moto3 kampioenschap om vorig jaar al akelig dichtbij de Moto2-titel te komen. Dit seizoen lijkt de weg voor de motorcoureur naar dat kampioenschap open te liggen, want in de stand staat hij 50 punten voor op naaste belager Tony Arbolino.

Einde Espargaro

Met het vastleggen van Fernandez en Acosta weet Espargaro dat er geen vaste plek meer voor hem is bij het team. De 32-jarige coureur kijkt sowieso terug op een teleurstellend jaar, want al tijdens de seizoensopener in Portugal raakte de Spanjaard geblesseerd. Tot aan de race in Silverstone stond de coureur aan de kant. Met de bekendmaking komt de samenwerking tussen Espargaro en KTM vroegtijdig ten einde, want aan het einde van vorig seizoen tekende Catalaan nog een contract voor twee seizoenen. In het persbericht staat dat Espargaro nog wel betrokken blijft bij het raceteam en dat de keuze om hem in 2024 niet als vaste coureur te behouden in goed overleg is gegaan. Het is overigens nog niet bekend in welke vorm de broer van Aleix Espargaro bij GasGas betrokken blijft.