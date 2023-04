Razgatlioglu krijgt MotoGP-test van Yamaha op Jerez

Het is de tweede keer dat Toprak Razgatlioglu op de YZR-M1 mag stappen. De 26-jarige coureur uit Alanya testte afgelopen zomer al eens voor Yamaha op MotorLand Aragón. Die test was een beloning voor het veroveren van de wereldtitel in het WK Superbikes in 2021. Razgatlioglu is in dat kampioenschap ook actief voor het Japanse merk.

“Ik kijk ernaar uit om de MotoGP YZR-M1 te testen op Jerez, een circuit dat ik echt leuk vind”, aldus Razgatlioglu. Zijn MotoGP-test op Aragón duurde veertig ronden, daarna begon het te regenen. “In Jerez lijken we betere omstandigheden te krijgen en dus meer baantijd. Het geeft me de mogelijkheid om beter te leren begrijpen wat er komt kijken bij het racen met een MotoGP-fabrieksmotor. Dank aan Yamaha voor deze kans.”

“Het is ons een genoegen om Toprak nog een kans te geven om met de YZR-M1 te rijden”, reageert Yamaha-manager Lin Jarvis. “Ik kon niet aanwezig zijn bij zijn vorige test, maar in Jerez ben ik er wel bij. Daarna vertrek ik direct naar Austin voor de race van komend weekend. Toprak is een buitengewoon talent en ik ben heel benieuwd naar zijn snelheid op onze MotoGP-fabrieksmotor. Hij krijgt de kans naast Cal, die zich richt op de doorlopende ontwikkeling van de 2023-versie van onze YZR-M1.”