Razgatlioglu imponeert ook op afsluitende MotoGP-testdag in Jerez

Toprak Razgatlioglu nam maandag en dinsdag op uitnodiging van Yamaha deel aan een besloten MotoGP-test in Jerez. Daarbij was ook het management van de MotoGP-formatie aanwezig. Lin Jarvis en Massimo Meregalli van het Japanse merk waren onder de indruk van de Turkse WK Superbikes-kampioen van 2021. Razgatlioglu is een serieuze kandidaat om volgend MotoGP-seizoen toe te treden tot het fabrieksteam als vervanger van Franco Morbidelli, wiens contract dit jaar eindigt.

Afgelopen maandag reed de Turkse coureur 63 ronden met uiteindelijk een 1.39.590 als snelste tijd. Hij zat daarmee 1,7 seconden achter de beste tijd van KTM-testrijder Dani Pedrosa en zeven tienden achter die van Yamaha-testcoureur Cal Crutchlow. Op dinsdag verbeterde de rijder uit Antalya zich aanzienlijk. Dit keer rondde hij de baan in Jerez 53 keer. Zijn snelste tijd was maar liefst zeven tienden sneller met een 1.38.860. Pedrosa was opnieuw de rapste man. Dit keer was de tijd van Razgatlioglu slechts 1,4 seconden trager.

De snelste tijd van de Turk was in VT1 voor de Grand Prix van Spanje in Jerez vorig jaar goed geweest voor de twaalfde plek, 0.054 achter die van Marc Marquez. "Ik heb genoten van deze twee goede dagen", zegt Razgatlioglu na de test. "Mijn focus lag op het rijden van zoveel mogelijk rondjes om de motor beter te begrijpen, in plaats van het jagen op een snelle rondetijd. Het was hoe dan ook erg leuk!" Het was deze week niet de eerste keer dat de WK Superbikes-coureur plaatsnam op de M1. Vorig jaar juni stapte hij op de motorfiets tijdens een test in Aragón. De Turk reed 40 ronden in een sessie die werd beïnvloed door wisselende weersomstandigheden.

KTM-testrijder Pedrosa was tijdens de test de snelste man en bereidt zich zodoende perfect voor op zijn gastoptreden tijdens de Grand Prix van Spanje, die eind april wordt verreden in Jerez. In totaal reed de Spanjaard 120 rondjes, met als snelste tijd een 1.37.4.