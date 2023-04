Razgatlioglu maakt goede indruk tijdens MotoGP-test in Jerez

Het circuit van Jerez is maandag en dinsdag het decor van een privétest van diverse MotoGP-fabrikanten. KTM heeft het Spaanse circuit afgehuurd en ook Honda, Aprilia en Yamaha zijn van de partij om diverse zaken te testen. Het laatstgenoemde merk zet twee coureurs in tijdens de test: vaste testcoureur Cal Crutchlow krijgt namelijk gezelschap van Toprak Razgatlioglu. De Turk werd in 2021 kampioen in het WK Superbikes en kreeg daar vorig jaar als beloning al een MotoGP-test voor, maar die sessie op Motorland Aragon verregende uiteindelijk.

Maandag heeft Razgatlioglu echter de kans gekregen om op een droge baan te testen met de Yamaha YZR-M1. Daar liet hij een heel behoorlijke indruk bij achter. Razgatlioglu legde volgens informatie van onze Spaanse collega's van Motorsport.com 63 ronden af op de eerste van twee testdagen en dook met zijn snelste tijd onder de 1 minuut en 40 seconden, waarmee hij de achtste tijd van de dag noteerde. Het verschil ten opzichte van de snelste man van de dag, KTM-testrijder Dani Pedrosa, bedroeg 1,7 seconde. Merkgenoot Crutchlow, die twee verschillende motoren testte voor Yamaha, klokte op de ene fiets de vierde tijd en tekende op de andere motor voor de zevende tijd.

Achter de 1.37.8 van Pedrosa was het verschil met de nummer twee van de dag klein: Stefan Bradl gaf iets meer dan een tiende van een seconde toe op de KTM-rijder en dat mag opvallend genoemd worden, omdat de Honda-testcoureur die tijd vermoedelijk reed op het door Kalex ontwikkelde chassis. Op de andere motor die de Duitser tot zijn beschikking had, was hij een seconde langzamer. De vierde tijd van de dag kwam dus op naam van Crutchlow, terwijl Lorenzo Savadori twee motoren testte voor Aprilia en daarmee tot de zesde tijd kwam.

De privétest in Jerez krijgt dinsdag een vervolg en ook dan is Razgatlioglu weer van de partij. De coureur uit Antalya wordt gezien als een kandidaat om in de toekomst de stap naar de MotoGP te zetten en daarom is het ook niet verrassend dat Yamaha-topmensen Lin Jarvis en Massimo Meregalli bij de test aanwezig zijn om zijn verrichtingen van dichtbij te bekijken.